La Chine promet d’acheter au moins 17 milliards de dollars de produits agricoles américains par an

La Chine s’est engagée à acheter au minimum 17 milliards de dollars de produits agricoles américains chaque année entre 2026 et 2028, selon une fiche d’information publiée dimanche par la Maison Blanche.

Cet engagement a été conclu lors des rencontres de la semaine dernière entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Pékin.

L’accord représente une tentative de stabilisation des relations économiques entre les deux plus grandes puissances mondiales après plusieurs années de tensions commerciales, de hausses de droits de douane et de rivalité stratégique.

Les achats chinois devraient principalement concerner des produits agricoles américains majeurs tels que le soja, le maïs, le blé et d’autres matières premières destinées à l’alimentation animale et à l’industrie agroalimentaire.

La Maison Blanche a présenté cet engagement comme une victoire économique pour les agriculteurs américains, un secteur fortement affecté ces dernières années par les tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Malgré cette avancée, les différends entre les deux pays demeurent importants sur des sujets comme les technologies, les semi-conducteurs, Taïwan et la sécurité régionale. Les analystes estiment néanmoins que cet accord contribue à rétablir un climat plus prévisible entre les deux capitales.