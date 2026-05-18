Alerte Ebola : les États-Unis organisent l’évacuation d’Américains exposés en Afrique centrale

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont annoncé dimanche participer au rapatriement d’un petit nombre d’Américains potentiellement exposés à l’épidémie d’Ebola qui frappe actuellement la République démocratique du Congo et l’Ouganda.

L’Organisation mondiale de la santé a récemment classé cette flambée d’Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale après le signalement de 80 décès suspects liés au virus.

Dans un communiqué, le CDC a indiqué soutenir ses partenaires gouvernementaux afin d’assurer « le retrait en toute sécurité » de plusieurs citoyens américains directement concernés par l’épidémie.

Selon le média spécialisé STAT News, plusieurs Américains présents en RDC auraient été exposés à des cas suspects lors de la récente propagation du virus. Certains sont considérés comme présentant un risque élevé d’infection et au moins une personne aurait développé des symptômes compatibles avec Ebola.

Aucun résultat de test n’a toutefois encore été communiqué concernant ces personnes. Les autorités américaines chercheraient actuellement à organiser leur transfert vers un lieu sécurisé hors de la RDC, où elles pourraient être placées en quarantaine et recevoir des soins adaptés si une contamination était confirmée.

L’épidémie suscite une forte inquiétude sanitaire dans la région, notamment dans l’est du Congo, où plusieurs cas suspects ont été signalés dans des zones déjà fragilisées par les conflits armés et le manque d’infrastructures médicales.

Le virus Ebola, hautement mortel, provoque des fièvres hémorragiques sévères et se transmet par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées. Les précédentes épidémies ont causé des milliers de morts en Afrique au cours des dernières décennies.