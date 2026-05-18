Trump rentre de Chine sans percée majeure, mais avec un retour à une relation plus stable

Le président américain Donald Trump est revenu de sa visite officielle en Chine sans avancée diplomatique majeure, mais avec une relation sino-américaine redevenue plus prévisible après les fortes tensions commerciales de l’an dernier.

Les discussions de deux jours à Pékin avec le président chinois Xi Jinping ont débouché sur quelques accords économiques limités, loin toutefois des annonces spectaculaires et des contrats massifs signés lors de la première visite de Trump en Chine en 2017.

Selon plusieurs analystes, la Chine ressort néanmoins satisfaite de ce sommet, qui marque un retour à une forme de stabilité stratégique avec Washington après une période marquée par des droits de douane agressifs et des affrontements économiques répétés.

Les échanges ont montré que les deux puissances restent profondément opposées sur de nombreux sujets, notamment le commerce, les technologies sensibles, Taïwan et la sécurité régionale. Malgré l’apaisement relatif observé ces derniers mois, les États-Unis et la Chine demeurent engagés dans une rivalité durable.

Le sommet n’a produit ni engagement politique majeur ni résolution concrète des différends structurels entre les deux pays. Les observateurs estiment toutefois que Pékin tire avantage d’un climat diplomatique plus stable et moins imprévisible qu’au plus fort de la guerre commerciale.

Des responsables américains ont néanmoins souligné que le dialogue direct entre Trump et Xi restait essentiel afin d’éviter une nouvelle escalade économique ou militaire entre les deux premières puissances mondiales.