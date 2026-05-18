Le navire de croisière frappé par le hantavirus arrive à Rotterdam sous haute surveillance sanitaire

Le paquebot de croisière MV Hondius, touché par une épidémie de hantavirus ayant déjà causé trois morts, doit arriver lundi matin à Rotterdam, où les autorités néerlandaises préparent une importante opération sanitaire et des mesures de quarantaine.

Le navire sera désinfecté dès son arrivée au port, tandis que les autorités ont prévu des centres de quarantaine pour les 25 membres d’équipage et les deux membres du personnel médical toujours présents à bord. Les responsables n’ont toutefois pas précisé si ces personnes resteront isolées durant toute la période de quarantaine recommandée de 42 jours.

Le foyer de maladies respiratoires graves avait été signalé pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé le 2 mai. Le navire de luxe, exploité par Oceanwide Expeditions, transportait environ 150 passagers et membres d’équipage originaires de 23 pays.

Depuis le début de l’épidémie, trois personnes sont mortes : un couple néerlandais ainsi qu’un ressortissant allemand. Les autorités sanitaires suivent désormais de près les autres passagers et membres d’équipage ayant été exposés au virus.

Le navire était bloqué depuis plusieurs jours au large du Cap-Vert, les autorités locales ayant refusé le débarquement des passagers en raison des risques sanitaires. L’OMS et l’Union européenne avaient ensuite demandé à l’Espagne d’organiser l’évacuation vers les Îles Canaries.

Après cette opération, le MV Hondius avait repris la mer en direction de Rotterdam avec un équipage réduit et deux soignants supplémentaires à bord pour surveiller l’état sanitaire des personnes restantes.

L’OMS a néanmoins insisté sur le fait que cette épidémie « n’avait rien à voir avec la COVID-19 », cherchant à éviter toute panique alors que plusieurs pays européens renforcent déjà leurs dispositifs de surveillance sanitaire autour du navire.