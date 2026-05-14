La guerre contre l’Iran bouleverse les alliances mondiales et complique la visite de Trump en Chine

La menace d’un conflit prolongé avec l’Iran domine la visite du président américain Donald Trump en Chine et provoque de profonds bouleversements diplomatiques au Moyen-Orient, selon plusieurs responsables et analystes interrogés par Reuters.

Alors que Washington cherche à renforcer la pression sur Téhéran, les équilibres régionaux évoluent rapidement. Israël et les Émirats arabes unis auraient intensifié leur coopération sécuritaire, tandis que plusieurs États du Golfe mènent des frappes contre des milices soutenues par l’Iran dans différents pays de la région.

La crise affecte également les marchés énergétiques mondiaux. L’Agence internationale de l’énergie met en garde contre un possible déficit de 3,9 millions de barils de pétrole par jour d’ici 2026 si les perturbations actuelles persistent dans le Golfe.

Dans ce contexte, Donald Trump tente d’obtenir un soutien diplomatique accru de la Chine afin d’exercer une influence sur l’Iran et de limiter l’escalade régionale. Mais plusieurs analystes estiment que Pékin a peu de chances d’adopter pleinement la position américaine, notamment en raison de ses intérêts énergétiques et commerciaux avec Téhéran.

Le vice-président américain J.D. Vance a néanmoins évoqué des « progrès » dans certaines négociations en cours, sans donner davantage de détails sur les discussions diplomatiques menées en parallèle de la visite présidentielle.

Cette nouvelle phase du conflit semble redessiner les alliances traditionnelles au Moyen-Orient et accentuer les rivalités entre grandes puissances. Entre tensions militaires, enjeux énergétiques et repositionnements stratégiques, la crise iranienne apparaît désormais comme l’un des principaux facteurs d’instabilité géopolitique mondiale.