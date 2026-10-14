Condamné pour violences conjugales et banni de M6, Stéphane Plaza refuse d’abandonner l’immobilier: «La confiance se reconstruit dans le temps»

Condamné le 18 septembre dernier à 18 mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur deux anciennes compagnes, Stéphane Plaza tente de relancer sa carrière dans l’immobilier. Alors que son réseau d’agences a été racheté par WIF Group après le retrait de M6, l’ancien animateur vedette de la chaîne affirme vouloir poursuivre son activité professionnelle et retrouver la confiance du public.

L’homme de 56 ans, dont la carrière télévisuelle a brutalement pris fin après sa première condamnation, a pris la parole devant des journalistes pour évoquer son avenir. Il reconnaît que son image a été profondément abîmée, mais refuse de considérer son parcours dans l’immobilier comme terminé.

«Je ne demande à personne d’oublier ni de me croire sur parole»

Stéphane Plaza sait que son retour dans les affaires se déroule dans des circonstances difficiles. L’ancien animateur de Recherche appartement ou maison et de Maison à vendre affirme ne pas demander au public d’effacer les événements qui ont provoqué sa chute : «Je ne demande à personne d’oublier ni de me croire sur parole. Je sais que la confiance ne se réclame pas. Elle se construit et parfois, elle se reconstruit dans le temps.»

Par cette déclaration, Stéphane Plaza reconnaît la difficulté de retrouver la confiance qui avait largement contribué à son succès. Il affiche néanmoins sa volonté de rester dans le secteur immobilier, dans lequel il avait développé une importante activité parallèlement à sa carrière d’animateur.

Son réseau racheté par WIF Group, mais Stéphane Plaza reste actionnaire

Le réseau Stéphane Plaza Immobilier, créé en 2015, a rejoint WIF Group, une entreprise dirigée par Xavier Belvaux, également à la tête de l’enseigne We Invest. L’opération, annoncée le 1er septembre, permet de maintenir la marque Stéphane Plaza Immobilier au sein d’un nouvel ensemble professionnel.

L’ancien animateur conserve une participation de 18% dans le capital de son réseau. Il n’est donc plus propriétaire de l’ensemble de l’entreprise, mais demeure financièrement associé à son avenir. Le montant de la transaction n’a pas été rendu public.

WIF Group réunit désormais deux marques distinctes, We Invest et Stéphane Plaza Immobilier, qui représentaient ensemble 140 points de vente et près de 1 000 conseillers immobiliers lors de l’annonce du rapprochement. Les deux enseignes conservent leur identité propre, ce qui signifie que le nom de Stéphane Plaza continuera de figurer sur les agences qui ont choisi de rester dans son réseau.

De 700 agences à seulement 70 : l’effondrement d’un empire immobilier

Avant les révélations concernant les violences conjugales, Stéphane Plaza Immobilier était devenu l’un des réseaux de franchise les plus visibles de France. Portée par la notoriété de son fondateur et le soutien du groupe M6, l’enseigne avait atteint environ 700 agences en 2024.

La situation a radicalement changé après les accusations visant l’animateur, puis sa condamnation en première instance en février 2025. De nombreux franchisés ont souhaité quitter l’enseigne, estimant que l’association avec le nom de Stéphane Plaza pénalisait leur activité et leur réputation.

Le groupe M6 avait alors développé une autre marque, Sixième Avenue, permettant aux agences qui le souhaitaient de poursuivre leurs activités sous une nouvelle identité. Une partie importante du réseau a progressivement abandonné le nom de Stéphane Plaza.

Aujourd’hui, l’enseigne Stéphane Plaza Immobilier ne compterait plus qu’environ 70 agences sur le territoire français. En quelques années, elle a ainsi perdu près de 90% de ses implantations par rapport à son niveau de 2024.

Cette crise a également eu des conséquences judiciaires et financières pour l’entreprise. Une agence franchisée a notamment obtenu réparation devant la justice, les juges ayant retenu un préjudice économique lié à la dégradation de la réputation du réseau.

Le nouveau propriétaire veut ouvrir 200 points de vente

Malgré cette baisse spectaculaire du nombre d’agences, Xavier Belvaux entend relancer la marque. Le dirigeant explique avoir engagé des discussions avec Stéphane Plaza dès l’automne 2025 et considère que le réseau possède encore un potentiel commercial : «Ces dernières années, Stéphane Plaza a été la seule personne capable de bâtir un réseau de 700 agences en partant de rien. Racheter ce réseau était donc une belle opportunité.»

WIF Group prévoit de proposer aux professionnels de nouvelles conditions commerciales et des outils destinés à faciliter leur activité. Le groupe souhaite également attirer de nouveaux franchisés, alors que certaines agences existantes ont expressément demandé à conserver la marque Stéphane Plaza Immobilier.

Xavier Belvaux affiche un objectif de 200 points de vente et 1 000 mandataires dans les deux à trois prochaines années. Le développement de l’enseigne Stéphane Plaza Immobilier doit notamment reprendre en décembre 2026, avec déjà une dizaine de candidats intéressés à travers la France.

Une condamnation alourdie en appel et une carrière télévisuelle à l’arrêt

Cette tentative de retour professionnel se produit moins d’un mois après une nouvelle décision judiciaire défavorable à Stéphane Plaza. Le 18 septembre, la cour d’appel de Paris l’a condamné à 18 mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur deux anciennes compagnes.

En première instance, le 18 février 2025, il avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour des violences physiques et psychologiques sur une ancienne compagne, mais relaxé des accusations formulées par une seconde femme. La cour d’appel a finalement retenu sa culpabilité concernant les deux anciennes compagnes et augmenté sa peine de six mois.

Stéphane Plaza a constamment contesté avoir volontairement exercé des violences. Lors de son procès en appel, il avait notamment affirmé : «Je ne suis pas violent. Je n’ai jamais été violent.» Les magistrats n’ont toutefois pas retenu sa défense.

Sa première condamnation avait précipité la fin de sa collaboration télévisuelle avec M6. La chaîne avait annoncé la déprogrammation de ses émissions, mettant un terme à près de vingt ans de présence régulière à l’antenne.

Le divorce économique avec M6 s’est ensuite concrétisé en juillet 2026. Le groupe audiovisuel a quitté le capital du réseau Stéphane Plaza Immobilier pour se concentrer sur Sixième Avenue, dont il détient désormais 68%.

Avec WIF Group, Stéphane Plaza dispose donc d’une nouvelle structure pour poursuivre son activité immobilière. Son avenir professionnel ne dépend plus de son ancienne exposition télévisuelle, mais du développement d’une enseigne dont la réputation a été fortement affectée par ses condamnations et qui tente désormais de reconquérir des franchisés et des clients.