«Elle est très, très mal» : après la perte de son bébé, Polska bouleversée, Cyril Hanouna donne de ses nouvelles

Polska, chroniqueuse de Cyril Hanouna, traverse une période douloureuse après avoir perdu son bébé, âgé de deux mois et demi. Blessée par des commentaires cruels sur les réseaux sociaux, elle exprime son besoin de silence pour faire son deuil. L'animateur prévoit son retour à l'antenne, selon son état de santé.

La chroniqueuse de Cyril Hanouna, Polska, traverse une terrible épreuve. Enceinte de deux mois et demi, la jeune femme a perdu le bébé qu’elle attendait avec son compagnon, le rappeur La Rvfleuze. Ce mercredi, dans Tout beau, tout n9uf, diffusé sur W9, l’animateur et Jordan De Luxe ont donné de ses nouvelles. Très affectée par cette fausse couche, Polska doit également faire face à des commentaires particulièrement cruels sur les réseaux sociaux.

«Elle est très, très mal» : l’inquiétude autour de Polska

Absente du plateau depuis plusieurs jours, Polska a annoncé mardi 20 octobre avoir perdu son enfant. Le lendemain, Jordan De Luxe, particulièrement proche de la chroniqueuse, a évoqué son état psychologique devant les téléspectateurs de W9.

«Elle est très, très mal, je ne l’ai jamais vue comme ça», a confié le chroniqueur, visiblement ému. Il a décrit une jeune femme profondément bouleversée, qui passe rapidement des rires aux larmes et peine à maîtriser ses émotions.

Selon lui, Polska se réjouissait de devenir mère. «Elle était enceinte depuis deux mois et demi, elle était très heureuse», a-t-il expliqué. La jeune femme avait déjà commencé à imaginer l’arrivée de son enfant, réfléchissant notamment à son prénom et à sa future vie de famille.

La perte de cette grossesse a brutalement interrompu ses projets. Jordan De Luxe a également expliqué que son amie traversait une période de déni, éprouvant des difficultés à réaliser pleinement ce qui lui était arrivé.

Une grossesse révélée contre sa volonté après la trahison d’une proche

Cette fausse couche a été précédée d’un autre épisode douloureux pour Polska. Fin septembre, sa grossesse avait été rendue publique sans son autorisation, après la diffusion d’une échographie qu’elle avait partagée sur Snapchat avec un cercle privé de seulement sept personnes.

L’une des destinataires avait photographié le contenu pour le diffuser. Polska avait alors découvert que cette information intime circulait sur les réseaux sociaux, alors qu’elle souhaitait conserver le secret pendant les premières semaines de sa grossesse.

La chroniqueuse avait ensuite confirmé attendre son premier enfant avec le rappeur La Rvfleuze. Elle avait expliqué avoir vécu un véritable choc émotionnel après cette indiscrétion, qui l’avait privée de la possibilité d’annoncer elle-même sa grossesse au moment de son choix.

«J’ai perdu le bébé» : le message déchirant publié depuis l’hôpital

Mardi 20 octobre, Polska a finalement pris la parole sur Snapchat. Dans une publication accompagnée d’une photographie prise à l’hôpital, la jeune femme a annoncé la perte de son enfant et expliqué pourquoi elle avait disparu des réseaux sociaux.

«J’ai perdu le bébé malheureusement, c’est une situation qui m’affecte énormément», a-t-elle écrit.

La chroniqueuse a également demandé à ses abonnés de cesser de lui adresser des félicitations pour sa grossesse. Ces messages, envoyés par des personnes ignorant ce qui venait de lui arriver, étaient devenus particulièrement douloureux.

«J’aimerais juste, s’il vous plaît, qu’on ne m’en parle plus», a-t-elle demandé, expliquant ne plus supporter de remercier les internautes pour un bonheur auquel elle venait de devoir renoncer.

Polska a aussi reconnu avoir du mal à prendre pleinement conscience de cette perte. Elle a expliqué vouloir avancer rapidement et demandé que son besoin de silence soit respecté.

Sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, Jordan De Luxe a également dénoncé les attaques reçues par Polska après l’annonce de sa fausse couche. Certains internautes sont allés jusqu’à remettre en cause la réalité de sa grossesse, accusant la chroniqueuse d’avoir inventé cette histoire pour attirer l’attention.

Des accusations que Jordan De Luxe a fermement rejetées. «C’est totalement faux, elle était vraiment enceinte», a-t-il affirmé, rappelant notamment l’existence de photographies et d’une échographie.

Le chroniqueur a insisté sur la violence des messages adressés à son amie et sur les conséquences de cette exposition médiatique. Polska, déjà éprouvée par la perte de son enfant, doit désormais affronter des accusations et des insultes concernant un événement particulièrement intime.

Cyril Hanouna annonce un possible retour de Polska lundi

Face à cette situation, Cyril Hanouna a tenu à apporter publiquement son soutien à sa chroniqueuse. L’animateur a également indiqué que plusieurs membres de son équipe lui avaient envoyé des messages personnels.

Il a évoqué un retour possible de Polska dans l’émission dès lundi 26 octobre. «Elle viendra nous le dire lundi, on pense très fort à Polska, on attend qu’elle revienne et on va la soutenir à fond», a déclaré l’animateur.

La jeune femme pourrait ainsi retrouver ses collègues quelques jours seulement après l’annonce de sa fausse couche. Son retour reste néanmoins lié à son état et à sa volonté de reprendre l’antenne.

Polska fait partie des chroniqueurs qui ont suivi Cyril Hanouna sur W9 après l’arrêt de Touche pas à mon poste. Devenue l’un des visages réguliers de Tout beau, tout n9uf, elle traverse aujourd’hui une épreuve qu’elle souhaitait initialement garder privée. Après la révélation de sa grossesse contre son gré, puis la perte de son bébé, elle demande désormais à pouvoir faire son deuil sans devoir continuellement revenir sur ce qu’elle a vécu.