Mosimann, directeur de la Star Academy, explique son attitude sérieuse lors des primes, attribuée à une nécessité de concentration pour bien évaluer les performances des élèves. Il révèle que ses écouteurs intra-auriculaires perturbent sa capacité à entendre correctement si son visage est trop expressif, d'où son apparence impassible.

Depuis son arrivée à la direction de la Star Academy, Mosimann a intrigué les téléspectateurs par son attitude particulièrement sérieuse lors des primes diffusés sur TF1. Alors que certains internautes lui reprochent de ne jamais sourire et de sembler constamment contrarié, le DJ et producteur a décidé de s’expliquer lors d’un direct sur Twitch, samedi 7 novembre. Et la raison de son visage fermé est pour le moins inattendue : sourire l’empêcherait tout simplement de bien entendre les élèves chanter.

« C’est mon jumeau maléfique » : Mosimann répond aux critiques

Depuis le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, le 10 octobre, les expressions de Mosimann n’ont pas échappé aux internautes. Sur le plateau, le directeur apparaît régulièrement impassible, même lorsque les candidats livrent des prestations particulièrement émouvantes ou énergiques. Une attitude qui contraste avec son comportement beaucoup plus détendu et souriant lors de ses interventions sur les réseaux sociaux.

Interpellé sur Twitch par un internaute qui lui faisait remarquer qu’il semblait toujours faire la tête pendant les primes, Mosimann a d’abord répondu avec humour : « C’est mon jumeau maléfique. » Avant de donner une première explication : « Si vous avez l’impression que je fais un peu la tête sur les primes de la Star Ac, c’est parce que d’une part, j’ai besoin d’être concentré. Si c’est une presta sur laquelle mes élèves ont travaillé, je veux être concentré pour eux. »

Mais cette concentration n’est pas la seule raison de son manque d’expressivité. Le directeur a révélé qu’un équipement technique utilisé pendant les émissions l’obligeait à limiter les mouvements de son visage.

Des oreillettes qui bougent lorsqu’il sourit

Mosimann a expliqué porter des écouteurs intra-auriculaires professionnels, communément appelés ears, qui permettent aux artistes et aux membres de l’équipe de production d’entendre précisément le son des prestations tout en étant isolés des bruits du plateau.

« J’ai dans les oreilles ce qu’on appelle des ears. On a des capteurs dedans, ça nous permet d’être complètement coupé de l’extérieur », a-t-il détaillé. Ces oreillettes sont moulées à la forme des oreilles de leur utilisateur afin d’assurer une bonne isolation acoustique.

Le problème, selon Mosimann, est que les mouvements de sa mâchoire peuvent modifier leur position et perturber la qualité du son. « Quand on sourit ou quand on a la bouche ouverte, on a le bas du ear qui se décale un petit peu. Si je souris, ça me change le son dans les oreilles et j’entends moins la voix de la personne qui chante. »

Pour le directeur, qui doit observer et évaluer les performances des académiciens, cette gêne est suffisamment importante pour qu’il préfère conserver un visage relativement immobile pendant les chansons.

Pourquoi Mosimann parle aussi très peu pendant les prestations

Cette particularité technique expliquerait également pourquoi le directeur échange rarement avec les personnes qui l’entourent pendant les primes. Les écouteurs l’isolent en grande partie de l’ambiance sonore du studio, rendant les conversations difficiles sans retirer le dispositif.

« On ne parle pas beaucoup avec les gens parce qu’on ne les entend pas », a précisé Mosimann, avant d’ajouter : « C’est un peu compliqué à enlever, on est dans notre bulle. »

Ses explications n’ont toutefois pas convaincu tous les internautes. Certains ont notamment rappelé que Michael Goldman, son prédécesseur à la direction de la Star Academy, apparaissait beaucoup plus souriant pendant les émissions. Un téléspectateur lui a ainsi fait remarquer que Goldman pouvait sourire malgré les contraintes techniques du plateau.

18 ans après sa victoire, Mosimann découvre les contraintes de son nouveau rôle

Le DJ franco-suisse de 38 ans a retrouvé cette année une émission qu’il connaît particulièrement bien. Vainqueur de la septième saison de la Star Academy en février 2008, face à Mathieu Edward, il a pris la succession de Michael Goldman, qui dirigeait le château de Dammarie-les-Lys depuis le retour du programme en 2022.

Devenu DJ, compositeur et producteur, Mosimann a notamment collaboré avec Grand Corps Malade, Slimane et Pierre Garnier. Son arrivée à la tête de l’école a marqué une première dans l’histoire de la Star Academy : jamais auparavant un ancien vainqueur n’avait été nommé directeur.

Lors de l’annonce de sa nomination en septembre, il avait expliqué vouloir accompagner les élèves dans leur développement artistique et les aider à construire leur identité musicale. Désormais chargé de suivre leur progression, d’assister à leurs prestations et de participer à leur évaluation, il doit conjuguer son rôle de directeur avec les contraintes techniques des émissions en direct.

Quant à son apparente mauvaise humeur, Mosimann assure donc qu’elle n’a rien à voir avec son état d’esprit. S’il garde les lèvres serrées pendant les chansons, c’est avant tout pour entendre correctement les voix de ses élèves.