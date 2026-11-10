Un commentateur de beIN SPORTS a tenu des propos dégradants en direct lors des WTA Finals, provoquant une indignation sur les réseaux sociaux. Florent Houzot, directeur de la rédaction, a fermement condamné ces paroles, mais aucune sanction n'a été annoncée. L'incident rappelle un précédent dérapage concernant Daniel Bravo, intervenu plus tôt cette année.

Nouvelle polémique sur beIN SPORTS. Ce lundi soir, lors de la retransmission des WTA Finals, le tournoi réunissant les meilleures joueuses de tennis de la saison, un commentateur de la chaîne sportive a été entendu tenant des propos particulièrement désobligeants pendant la diffusion d’un clip d’introduction. Pensant manifestement ne pas être à l’antenne, il a lancé : « Regarde, regarde, regarde, elle est horrible ! » Une remarque captée par les téléspectateurs qui a rapidement provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Florent Houzot, directeur de la rédaction de beIN SPORTS, a publiquement condamné ces paroles.

Une remarque insultante diffusée au retour d’une publicité

L’incident s’est produit ce lundi, pendant la couverture des WTA Finals 2026, organisées à Indian Wells, en Californie, et diffusées en exclusivité sur beIN SPORTS. Alors que la chaîne revenait d’une coupure publicitaire et proposait un clip de présentation de la compétition, un commentateur a laissé échapper une remarque qui n’aurait manifestement pas dû être entendue à l’antenne.

« Regarde, regarde, regarde, elle est horrible ! », a-t-il déclaré, sans que l’identité de la personne visée puisse être établie avec certitude à partir de cet extrait. La phrase a été diffusée pendant la présentation du tournoi féminin, provoquant immédiatement des réactions sur les réseaux sociaux.

Sur X, le compte L’Arène a notamment dénoncé des propos « honteux », en interpellant directement Florent Houzot ainsi que l’Arcom, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. La publication, accompagnée de l’extrait vidéo, a été largement relayée, dépassant les 100 000 vues au moment de la capture d’écran.

Face à la polémique, Florent Houzot, directeur de la rédaction de beIN SPORTS, a rapidement pris la parole sur X. Dans un message publié quelques heures après l’incident, le responsable de la chaîne a exprimé une condamnation sans ambiguïté : « Je regrette et condamne fermement les propos tenus ce soir en direct lors de la diffusion des WTA Finals. Ces commentaires ne représentent pas les valeurs de beIN SPORTS. »

Il a également insisté sur les obligations de respect auxquelles doivent se conformer les journalistes et consultants de la chaîne : « Je réaffirme notre engagement pour un traitement respectueux de tous les athlètes et intervenants sur nos antennes. »

Cette réaction officielle confirme que la direction de beIN SPORTS considère les paroles diffusées comme inacceptables. En revanche, aucune sanction individuelle n’est annoncée dans cette déclaration. L’identité du commentateur concerné n’y est pas davantage précisée.

Un nouveau dérapage après l’affaire Daniel Bravo

Cette polémique rappelle un précédent embarrassant pour la chaîne sportive. En janvier dernier, lors d’une rencontre de Ligue 1 entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille, l’ancien international français Daniel Bravo avait tenu des propos sexistes à propos de Gaëtane Thiney, ancienne joueuse devenue dirigeante du club parisien.

Alors que cette dernière apparaissait à l’écran, le consultant avait déclaré : « Gaëtane Thiney qui est en tribunes, elle est pas très attentive, ça doit parler lingerie… » Ces paroles avaient déclenché une vive controverse, conduisant beIN SPORTS à présenter ses excuses et à suspendre immédiatement Daniel Bravo.

Florent Houzot avait personnellement annoncé cette décision, précisant que le consultant comprenait la sanction et avait contacté Gaëtane Thiney pour lui présenter ses excuses. Moins d’un an après cet épisode, la chaîne doit donc de nouveau répondre publiquement à des propos déplacés prononcés pendant une retransmission sportive.

Les WTA Finals se poursuivent jusqu’à dimanche

L’incident intervient alors que beIN SPORTS assure la diffusion intégrale des WTA Finals, programmées du 8 au 15 novembre à Indian Wells. La compétition rassemble notamment Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula et Mirra Andreeva, parmi les meilleures joueuses du circuit féminin.

Pour l’heure, la direction de beIN SPORTS a officiellement condamné les paroles du commentateur, mais n’a annoncé aucune mesure disciplinaire dans sa première réaction publique. La compétition, elle, se poursuit jusqu’à la finale prévue dimanche.