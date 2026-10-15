Mort de Dominique Verdon à 68 ans: beIN Sports et le handball français pleurent une voix historique, emportée par une maladie foudroyante

Dominique Verdon, figure emblématique du handball français et consultant de beIN Sports, est décédé à 68 ans d'une maladie foudroyante. Présent sur la chaîne depuis 2014, il était apprécié pour son expertise et son parcours au sein de la discipline. Sa disparition suscite une vive émotion parmi ses collègues et la Fédération française de handball.

Le handball français est en deuil. Dominique Verdon, ancien joueur, dirigeant et consultant historique de beIN Sports, est décédé ce jeudi à l’âge de 68 ans, des suites d’une maladie foudroyante. Présent sur la chaîne sportive depuis 2014, il était devenu l’une des voix familières des amateurs de handball, accompagnant les plus grandes compétitions grâce à son expérience et à sa connaissance du jeu.

Une disparition brutale qui bouleverse beIN Sports

La nouvelle de sa mort a provoqué une vive émotion au sein de la rédaction de beIN Sports, où Dominique Verdon travaillait depuis plus de douze ans. Florent Houzot, directeur des antennes et de la rédaction de la chaîne, lui a rendu hommage en déclarant : « J’ai appris ce matin avec une immense tristesse la mort de Dominique Verdon notre consultant handball depuis de nombreuses années. Il était apprécié par tous les collaborateurs de beIN Sports France. Nous ne l’oublierons jamais et nous pensons très fort à son épouse et ses enfants. »

Thomas Ferro Villechaize, journaliste sportif qui travaillait à ses côtés depuis douze ans, a également exprimé son chagrin sur les réseaux sociaux. « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin la mort de Dominique Verdon, notre consultant. La famille beIN et la Team Hand ont le cœur en miettes. Douces pensées à son épouse et à ses deux fils. »

Une voix incontournable du handball depuis 2014

Dominique Verdon avait rejoint beIN Sports lors de la saison 2014-2015, devenant progressivement l’un des consultants réguliers de la couverture du handball. Il intervenait notamment lors des grandes compétitions internationales, apportant son expertise technique et ses explications sur les choix tactiques des équipes.

Il avait encore participé aux commentaires du dernier Championnat d’Europe masculin, aux côtés du journaliste Xavier Hamel. Jusqu’à ces derniers mois, les téléspectateurs pouvaient donc toujours retrouver celui qui accompagnait depuis plus d’une décennie les retransmissions de handball sur la chaîne.

beIN Sports continue d’occuper une place importante dans la diffusion de cette discipline en France. La chaîne retransmet notamment des rencontres de championnats nationaux et de compétitions européennes, ainsi que des matches internationaux.

Bien plus qu’un consultant : toute une vie consacrée au handball

Avant de devenir une personnalité de la télévision sportive, Dominique Verdon avait construit une longue carrière dans le handball. Ancien joueur, puis entraîneur et dirigeant, il avait exercé différentes responsabilités dans le développement et l’encadrement de la discipline.

Il avait notamment occupé des fonctions de conseiller technique sportif au sein de la Ligue Île-de-France de handball. Son parcours l’avait également conduit à participer à un ambitieux projet de développement d’un club bordelais, qui espérait accéder à l’élite professionnelle grâce à une invitation en Starligue. Ce projet avait finalement été interrompu dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Cette expérience du terrain et des structures sportives constituait l’une de ses principales qualités à l’antenne. Contrairement à un commentateur exclusivement issu du journalisme, Dominique Verdon connaissait le fonctionnement des clubs, les exigences de l’entraînement et les réalités techniques de la compétition.

La Fédération française de handball lui rend hommage

La Fédération française de handball a également réagi à l’annonce de son décès. Dans un message publié ce jeudi 15 octobre, elle a salué la mémoire de celui qui avait consacré une grande partie de sa vie à ce sport : « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Dominique Verdon, ancien handballeur, Conseiller Technique Sportif de la Ligue Île-de-France de Handball et consultant pour BeinSports. La FFHandball adresse toutes ses condoléances à sa famille et ses proches. »

Au-delà des plateaux et des cabines de commentaires, sa disparition touche ainsi plusieurs générations d’acteurs du handball, des anciens joueurs aux dirigeants, en passant par les journalistes et les téléspectateurs qui suivaient régulièrement les rencontres sur beIN Sports.

À 68 ans, Dominique Verdon laisse derrière lui son épouse et ses deux fils. La nature exacte de la maladie qui l’a emporté n’a pas été précisée publiquement.