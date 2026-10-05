«Vous avez vu ce que donne la L1 quand Canal+ n’est pas là?»: après le cinéma, Maxime Saada menace de couper dans les investissements sportifs

«Vous avez vu ce que donne la L1 quand Canal+ n’est pas là?»: Maxime Saada menace de couper dans les investissements sportifs

Maxime Saada, président de Canal+, menace de réduire les investissements sportifs si la TVA sur la télévision payante passe de 10% à 20%. Il souligne les difficultés de la Ligue 1 sans le soutien de Canal+ et évoque des augmentations de tarifs et des coupes budgétaires en conséquence, tout en appelant à une modification du projet de loi.

Maxime Saada hausse le ton. Invité de RTL ce lundi, le président du directoire de Canal+ a directement menacé de revoir les investissements du groupe dans le sport si le projet de doublement de la TVA sur la télévision payante est adopté. Pour appuyer son avertissement, le dirigeant prend l’exemple de la Ligue 1 et de ses difficultés depuis que Canal+ a cessé d’en être le principal financeur.

Une TVA qui passerait de 10% à 20%

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit la suppression du taux réduit dont bénéficient les chaînes de télévision payantes. En métropole, leur TVA passerait ainsi de 10% à 20%. Une évolution que Canal+ estime impossible à absorber sans conséquences sur son activité française.

Maxime Saada chiffre l’impact potentiel à environ 200 millions d’euros par an. « Canal+ en France ne pourra pas absorber un choc de 200 millions d’euros », prévient-il. Le groupe envisage donc plusieurs leviers si la mesure est définitivement votée : augmentation des abonnements, réduction des coûts et baisse de certains investissements.

Selon le dirigeant, les tarifs pourraient augmenter d’environ 10%, même si la plupart des clients actuellement engagés ne seraient pas immédiatement concernés. Maxime Saada estime que l’effet sur les prix se ferait surtout sentir à partir de 2028 ou 2029.

« On est le premier financier du sport français »

Le sport est directement placé au cœur de l’avertissement. Canal+ détient notamment les droits de la Ligue des champions, du Top 14 et de la Première Ligue féminine. Le groupe a également sécurisé plusieurs contrats sportifs sur plusieurs années.

« On est le premier financier du sport français avec le Top 14, la Ligue des champions et la D1 féminine qui s’appelle Première Ligue », rappelle Maxime Saada. Il prend également l’exemple du PSG : « Aujourd’hui, le PSG gagne plus d’argent avec la Ligue des champions que nous finançons qu’avec la Ligue 1. »

Canal+ s’est progressivement éloigné du championnat de France après plusieurs années de conflit avec la Ligue de football professionnel autour des droits télévisés. Dès 2024, Maxime Saada expliquait que le groupe avait consacré ses moyens à d’autres compétitions, notamment à la Ligue des champions, après avoir renoncé à participer à l’appel d’offres de la Ligue 1. La crise des droits TV avait alors laissé le championnat français sans solution satisfaisante à quelques semaines de la reprise.

« Vous avez vu ce que ça a donné la Ligue 1 ? »

C’est précisément sur le cas de la Ligue 1 que Maxime Saada choisit d’appuyer son avertissement adressé au gouvernement. « Qui va se substituer à Canal+ pour financer le sport et le cinéma ? Vous avez vu ce que ça a donné la Ligue 1 quand Canal+ n’est pas là pour financer ? », lance le patron du groupe.

Depuis le retrait de Canal+, le dossier des droits audiovisuels du championnat français a connu plusieurs épisodes difficiles. Après Mediapro, Amazon et DAZN, la LFP a finalement développé sa propre chaîne, Ligue 1+, qui diffuse désormais l’intégralité du championnat après le retrait de beIN Sports.

Pour la saison 2026-2027, Ligue 1+ propose les neuf matchs de chaque journée pour 19,99€ par mois avec engagement pour les nouveaux clients, tandis que certains abonnés de la saison précédente bénéficient d’un tarif de 16,99€.

Canal+ pourrait réduire ses dépenses dans le sport

Maxime Saada prévient que le doublement de la TVA modifierait directement les capacités d’investissement du groupe. « La décision met à bas tout le financement du cinéma français et potentiellement le financement du sport », affirme-t-il.

Le président de Canal+ ne présente toutefois pas à ce stade de calendrier précis de retrait d’une compétition ni de liste de droits sportifs qui seraient abandonnés. Son message porte sur les futurs arbitrages du groupe : si Canal+ doit supporter une charge supplémentaire de plusieurs centaines de millions d’euros, les sommes consacrées à l’acquisition de droits et au financement des contenus pourraient être réduites.

L’avertissement intervient alors que les relations entre Canal+ et le football français avaient commencé à évoluer. Après plusieurs années de conflit, le groupe avait notamment rouvert la porte à une distribution de Ligue 1+, sans qu’un accord global ne soit immédiatement trouvé. Canal+ avait déjà envisagé de s’associer à la nouvelle chaîne de la Ligue.

Canal+ veut faire modifier le texte au Parlement

Le projet n’est pas encore définitivement adopté. Maxime Saada annonce que Canal+ va maintenant tenter de convaincre les parlementaires de modifier la mesure au cours de l’examen du budget.

« Rien n’est joué, nous espérons bien faire changer la trajectoire de ce texte », affirme-t-il. Mais le patron de Canal+ prévient déjà que si la TVA passe effectivement de 10% à 20%, le groupe ne conservera pas son modèle actuel sans réagir. Et pour le monde du sport français, son message est limpide : une partie de la facture pourrait directement se traduire par moins d’argent investi dans les droits sportifs.