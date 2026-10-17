Getty Images au bord de la faillite: le géant mondial de la photographie étranglé par ses dettes et concurrencé par l’intelligence artificielle

Getty Images, géant de la photographie, prévoit de demander une protection juridique pour faire face à une dette de 2,1 milliards de dollars et à la concurrence de l'intelligence artificielle. Après l'échec d'une fusion avec Shutterstock, la société s'engage dans une restructuration financière massive pour quitter la Bourse et se recentrer sur ses activités.

Le géant américain de la photographie Getty Images, fournisseur incontournable des médias du monde entier, a annoncé son intention de se placer sous la protection du régime américain des faillites. L’entreprise, qui possède l’une des plus importantes banques d’images au monde, prépare une restructuration financière destinée à réduire son endettement et à quitter définitivement la Bourse. Cette décision fait suite à l’échec de sa fusion à 3,7 milliards de dollars avec Shutterstock et alors que l’intelligence artificielle bouleverse le marché de la photographie professionnelle.

Un empire de la photographie écrasé par plus de 2 milliards de dollars de dettes

Fondé en 1995 par Mark Getty et Jonathan Klein, Getty Images est devenu en trois décennies l’un des principaux fournisseurs mondiaux de photographies, de vidéos et de contenus éditoriaux. Ses images alimentent quotidiennement les journaux, les chaînes de télévision, les sites d’information, les agences de communication et les grandes entreprises.

Le groupe possède également des archives photographiques historiques considérables, couvrant aussi bien les grands événements politiques que les compétitions sportives, les cérémonies internationales et l’actualité des célébrités.

Malgré cette position dominante, Getty Images a accumulé une dette considérable, évaluée à environ 2,1 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2026. L’entreprise a pourtant réalisé un chiffre d’affaires record de 981,3 millions de dollars en 2025. Cette activité importante n’a pas suffi à résoudre ses difficultés financières.

La situation boursière du groupe s’est également considérablement dégradée. Introduit en Bourse en 2022, Getty Images a vu sa valorisation s’effondrer au fil des années, jusqu’à perdre son inscription à la Bourse de New York en septembre 2026. Ses actions sont désormais négociées sur un marché de gré à gré.

L’intelligence artificielle bouleverse le marché des banques d’images

Getty Images doit également affronter une transformation profonde de son secteur. Les outils d’intelligence artificielle générative permettent désormais de produire en quelques secondes des photographies publicitaires, des illustrations et des visuels qui nécessitaient auparavant l’achat de licences auprès de banques d’images.

Cette évolution touche directement le modèle économique des plateformes spécialisées dans les photographies commerciales. Les entreprises disposent désormais de solutions leur permettant de créer leurs propres visuels, sans organiser de séances photographiques ni acheter systématiquement des images existantes.

Comme l’illustre l’essor des images générées par intelligence artificielle face aux photographies traditionnelles, les nouvelles technologies modifient les habitudes des annonceurs et des professionnels de la communication.

Getty Images a lui-même investi dans l’intelligence artificielle générative pour développer des outils de création visuelle destinés à ses clients. L’entreprise cherche ainsi à conserver sa place sur un marché où les images artificielles concurrencent désormais directement une partie de son catalogue traditionnel.

La fusion à 3,7 milliards de dollars avec Shutterstock a échoué

Pour renforcer sa position, Getty Images avait annoncé en janvier 2025 son projet de fusion avec Shutterstock, son principal concurrent américain. L’opération, évaluée à 3,7 milliards de dollars, devait permettre de réunir deux acteurs historiques de la photographie commerciale et de réaliser d’importantes économies.

Le rapprochement devait notamment générer entre 150 et 200 millions de dollars de synergies annuelles à terme. Il représentait également une réponse industrielle à la concurrence croissante des plateformes technologiques et des générateurs d’images par intelligence artificielle.

Le projet a finalement été abandonné en juin 2026 après les exigences formulées par l’autorité britannique de la concurrence. Celle-ci réclamait notamment la cession de l’activité éditoriale de Shutterstock pour autoriser le rapprochement.

Getty Images a refusé ces conditions, mettant fin à une opération sur laquelle reposait une partie de sa stratégie de développement. Comme nous l’avions détaillé lors de l’abandon de la fusion entre Getty Images et Shutterstock, les exigences britanniques ont empêché la création du nouveau géant mondial de l’image.

Cette tentative de rapprochement a également coûté très cher. Getty Images a engagé plus de 100 millions de dollars de dépenses liées à la préparation de cette fusion finalement abandonnée.

Un plan de sauvetage de 533 millions de dollars financé par la famille Getty et le groupe Koch

Face à ses difficultés, Getty Images a conclu un accord avec ses principaux créanciers et investisseurs. Le plan annoncé le 12 octobre prévoit une injection pouvant atteindre 533 millions de dollars de capitaux nouveaux.

Cette somme sera apportée par des entités liées à la famille Getty et par Koch Equity Development, la branche d’investissement du groupe américain Koch.

Les créanciers ont également accepté d’importantes concessions. Les détenteurs d’obligations non garanties représentant 83,5% de cette catégorie de dette ont accepté un accord prévoyant l’annulation de 270 millions de dollars de titres. Les autres grands prêteurs ont consenti à une réduction des charges d’intérêts et à un allongement des échéances de remboursement.

La restructuration doit être réalisée dans le cadre du Chapter 11, une procédure américaine permettant à une entreprise de réorganiser ses finances sous la protection d’un tribunal tout en poursuivant son activité.

Getty Images prévoit de déposer son dossier dans les prochaines semaines. Le plan bénéficie déjà du soutien de ses principales catégories de créanciers, ce qui doit permettre d’accélérer son examen judiciaire.

Getty Images va quitter la Bourse et passer sous contrôle privé

L’une des conséquences les plus importantes de cette restructuration concerne l’actionnariat de l’entreprise. Une fois la procédure achevée, Getty Images deviendra une société entièrement privée.

Les entités liées à la famille Getty et à Koch Equity Development détiendront ensemble 100% du capital du groupe réorganisé. Les actionnaires actuels perdront ainsi leur participation dans l’entreprise.

Mark Getty, cofondateur et président du conseil d’administration, a défendu cet accord en mettant en avant la confiance des investisseurs et des partenaires financiers. Selon lui, cette restructuration doit permettre au groupe de renforcer son bilan et d’accélérer ses investissements.

Le calendrier annoncé prévoit une finalisation de l’opération avant la fin de l’année 2026, sous réserve de l’approbation judiciaire nécessaire.

Les photographes, les médias et les clients doivent continuer à être servis

Getty Images a assuré que sa restructuration ne provoquerait aucune interruption de ses activités. Les clients pourront continuer à accéder aux photographies, aux vidéos et aux archives disponibles sur ses différentes plateformes.

L’entreprise prévoit également de maintenir ses relations avec les photographes contributeurs, les agences partenaires et les fournisseurs. Les paiements doivent se poursuivre dans les conditions habituelles, sans modification annoncée pour les salariés.

Cette continuité est essentielle pour un groupe dont les images sont utilisées quotidiennement dans le monde entier. Getty Images dispose notamment d’un réseau international de photographes professionnels chargés de couvrir les événements politiques, sportifs et culturels.

L’entreprise entend conserver ses activités éditoriales, ses services commerciaux et ses archives historiques tout en réduisant le poids de sa dette.

Le groupe qui a construit une partie de sa puissance sur la commercialisation de photographies professionnelles s’apprête donc à changer de propriétaires et de structure financière. Trente et un ans après sa création, Getty Images prépare l’une des transformations les plus importantes de son histoire, dans un secteur désormais profondément modifié par l’intelligence artificielle.