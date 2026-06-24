CMA Média coupe dans RMC-BFM : les BFM Locales mises en vente, un plan de départs volontaires lancé

CMA Média engage une réduction de coûts de grande ampleur au sein de son pôle audiovisuel. Le groupe, propriétaire de BFMTV, RMC, La Tribune et Brut, vise 20 millions d’euros d’économies, soit 5% de ses coûts, et met en vente ses neuf chaînes locales BFM.

Neuf chaînes locales sur le marché

Les chaînes concernées sont BFM Lyon, BFM Marseille Provence, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI, BFM Toulon Var, BFM Nice Côte d’Azur, BFM Alsace et BFM Normandie. CMA Média veut trouver des repreneurs d’ici la fin de l’année. La branche locale de BFM comptait auparavant dix antennes. BFM Paris Île-de-France a fermé en mars 2025, réduisant le réseau actuel à neuf chaînes.

Le modèle économique local ne tient plus

La direction explique cette décision par la fragilité du modèle des chaînes locales. Leur financement dépend de la publicité locale et des investissements des collectivités, deux ressources en baisse. Le groupe considère que ces chaînes peuvent trouver un modèle plus durable avec des repreneurs locaux qu’au sein de CMA Média.

RMC-BFM touché par un plan de départs volontaires

En parallèle, CMA Média va ouvrir un plan de départs volontaires dans son pôle audiovisuel RMC-BFM. Les procédures légales d’information et de consultation des représentants du personnel doivent débuter fin août. Aucun objectif chiffré de départs n’a été communiqué à ce stade.

L’argent réorienté vers le sport, le streaming et les réseaux sociaux

La baisse des coûts doit accompagner une réallocation des moyens vers de nouveaux relais de croissance. CMA Média prévoit le lancement de RMC+, sa nouvelle plateforme de streaming, en septembre. Le groupe prépare aussi CMA Studio, une branche de production audiovisuelle tournée vers les plateformes et les réseaux sociaux, et poursuit le rachat de RMC Sport.

Un tournant pour l’empire média de Rodolphe Saadé

CMA Média appartient à CMA CGM, le groupe de transport maritime dirigé par Rodolphe Saadé. CMA CGM a finalisé en 2024 le rachat d’Altice Media, maison mère de BFMTV et RMC, après une opération valorisée 1,55 milliard d’euros. Cette nouvelle étape marque un recentrage : réduction des coûts dans les activités traditionnelles, désengagement du local télévisé, et investissements prioritaires dans le sport, la vidéo, le streaming et les formats numériques.