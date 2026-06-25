Hué à Clermont-Ferrand, Canal+ coupe les vivres au festival du court métrage

Canal+ ne sera plus le soutien du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. Le groupe audiovisuel retire son appui après une édition marquée par des huées visant son logo avant les projections. Canal+ ne financera plus, comme avant, un festival où son nom a été publiquement sifflé.

Pour rappel, lors de la dernière édition, des spectateurs ont hué Canal+ lors de la diffusion de son logo en salle. Quelques mois plus tard, le soutien historique s’arrête. Le partenariat durait depuis 40 ans.

Un partenaire historique sifflé en salle

Canal+ n’était pas un sponsor anodin à Clermont-Ferrand. Depuis quatre décennies, la chaîne accompagnait le plus grand rendez-vous français du court métrage. Elle était associée au festival, à sa programmation, à sa visibilité et à la reconnaissance de jeunes réalisateurs. Mais lors de la dernière édition, le climat a changé. Le logo Canal+ a été accueilli par des huées. Le public a visé directement le nom de la chaîne. La conséquence est désormais connue, et finalement assez logique : Canal+ ne sera plus financier du festival pour l’édition 2027.

Pour Clermont-Ferrand, la perte est financière, symbolique et industrielle. Financière, parce qu’un partenaire historique disparaît. Symbolique, parce que le retrait intervient après une contestation publique. Industrielle, parce que Canal+ reste l’un des acteurs principaux de l’exposition et du financement du cinéma français. Le festival devra donc continuer sans l’un de ses appuis les plus anciens.

Le court métrage perd un relais important

Canal+ jouait aussi un rôle dans la vie des courts métrages au-delà du festival. La chaîne pouvait acheter, diffuser, mettre en avant ou récompenser des films repérés dans ce circuit. Pour de nombreux cinéastes, ce type de soutien représente une vraie porte d’entrée vers le reste de l’industrie. En perdant Canal+, Clermont-Ferrand perd un relais puissant pour les films et les réalisateurs qu’il défend.

Un retrait qui tombe mal pour Clermont-Ferrand

Le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand était déjà sous tension budgétaire. La baisse de certaines aides publiques avait fragilisé son modèle. Le départ de Canal+ ajoute une difficulté supplémentaire. L’édition 2027 est maintenue, mais elle se préparera sans le partenaire financier qui accompagnait le festival depuis 40 ans.