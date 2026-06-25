Rachel Reeves affiche son soutien à Andy Burnham pour le poste de Premier ministre britannique

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a déclaré qu’elle soutenait Andy Burnham pour devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. Elle a pris position publiquement alors que la course à la succession de Keir Starmer s’ouvre au sein du Parti travailliste.

Dans une déclaration à la BBC, Rachel Reeves a affirmé sans ambiguïté : « Je soutiens Andy pour le poste de Premier ministre ». Elle a ainsi clarifié sa position dans un contexte politique marqué par de nombreuses spéculations sur les équilibres internes du gouvernement.

Andy Burnham est désormais présenté comme le principal candidat déclaré pour remplacer Keir Starmer, qui a annoncé sa démission plus tôt dans la semaine. Cette situation ouvre une phase de transition importante au sein du Parti travailliste.

Les déclarations de Rachel Reeves interviennent également dans un climat de rumeurs concernant son propre avenir politique. Certains médias évoquaient la possibilité d’un repositionnement ou d’une perte de son portefeuille si Andy Burnham accédait à la tête du gouvernement, ce qu’elle a implicitement balayé.

Pour l’heure, la ministre des Finances affirme rester concentrée sur son rôle actuel, tout en affichant clairement son choix pour la direction du parti et du gouvernement. La succession de Keir Starmer devrait continuer à structurer la vie politique britannique dans les prochains jours.