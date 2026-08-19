Entrevue SCIENCES & TECH

Pékin accueille la Conférence mondiale sur la robotique jusqu’au 23 août

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Pékin accueille la Conférence mondiale sur la robotique jusqu'au 23 août
Pékin accueille la Conférence mondiale sur la robotique jusqu'au 23 août

La Conférence mondiale sur la robotique s’ouvre ce 19 août à Pékin pour cinq jours d’échanges et de démonstrations technologiques. Plus de 300 exposants participent à cet événement consacré à la symbiose humain-robot, un thème qui reflète les ambitions chinoises dans ce secteur stratégique. La manifestation se tient jusqu’au 23 août et rassemble acteurs industriels, chercheurs et développeurs venus présenter leurs innovations.

Un programme articulé autour de quatre journées clés

L’Exposition mondiale des robots 2026 et le Championnat mondial des robots 2026 se déroulent simultanément, offrant une vitrine complète des avancées du secteur. Quatre journées thématiques rythment le programme : la Journée des lancements, la Journée des achats, la Journée des développeurs et la Journée portes ouvertes. Cette organisation vise à répondre aux besoins variés des participants, des professionnels aux simples curieux.

La Chine confirme son statut de puissance robotique avec cette manifestation d’envergure. Le pays mise sur l’intégration croissante des robots dans l’économie et la société, un pari qui mobilise entreprises publiques et privées. La conférence illustre la volonté de Pékin de structurer une filière nationale compétitive face aux géants américains, japonais et européens.

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