Dans le Var, les feux du Gros Bessillon et de Ginasservis officiellement éteints

Les feux du Gros Bessillon et de Ginasservis, qui ont ravagé le Var cet été, sont officiellement éteints après un mois de lutte intensive. Plus de 11 000 pompiers ont participé aux opérations, avec des évacuations massives de 6 000 personnes et des pertes significatives pour l'agriculture. Des aides similaires à celles des incendies de Gironde sont envisagées pour les communes touchées.

La préfecture du Var a annoncé mardi soir l’extinction complète des incendies du Gros Bessillon et de Ginasservis. Cette annonce marque la fin de près d’un mois de lutte contre le feu du Gros Bessillon, présenté comme le plus long jamais enregistré dans le département. Les flammes ont parcouru 6 300 hectares et détruit environ 5 700 hectares de végétation.

Déclaré le 21 juillet dans un champ de Pontevès, l’incendie s’était propagé sur les communes de Correns, Cotignac, Carcès, Montfort-sur-Argens, Châteauvert et Barjols. Plusieurs reprises de feu ont été observées, certaines pouvant être d’origine criminelle. Le sinistre avait été fixé le 7 août puis maîtrisé quatre jours plus tard, après l’intervention de plus de 11 000 sapeurs-pompiers et la réalisation de quelque 3 800 largages aériens.

Près de 6 000 personnes évacuées

Le feu de Ginasservis, déclenché par la foudre dans l’après-midi du 14 août, a également été déclaré éteint. Rapidement fixé le soir même, cet incendie a parcouru une trentaine d’hectares et mobilisé plus de 200 pompiers. Les autorités ont salué l’ensemble des personnels et des volontaires engagés dans la protection des habitants et des communes menacées.

Au total, près de 6 000 personnes ont dû être évacuées et plusieurs dizaines d’habitations ont été endommagées. Les exploitations viticoles ont également subi d’importantes pertes à quelques semaines des vendanges, notamment à Correns, où près de la moitié du territoire communal a brûlé. Les communes varoises touchées doivent bénéficier de dispositifs d’aide comparables à ceux annoncés pour les sinistrés des incendies de Gironde.