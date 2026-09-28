Avalanche au Népal : deux corps retrouvés sur l’Himlung Himal, une douzaine de grimpeurs portés disparus

Une avalanche a frappé le camp de base de l'Himlung Himal, au Népal, entraînant la découverte de deux corps et une douzaine de disparus, principalement des grimpeurs népalais. Les opérations de secours sont compliquées par de mauvaises conditions météorologiques, avec des paysages de montagne déjà fragilisés par des tempêtes récentes.

Une avalanche a frappé dimanche matin le camp de base de l’Himlung Himal, dans le district de Manang, au Népal. Deux corps ont été récupérés par les secours, tandis qu’une douzaine de personnes restent introuvables.

Les équipes de secours ont retrouvé deux corps sur le site de l’avalanche qui a enseveli un groupe de montagnards népalais au pied de l’Himlung Himal, un sommet de 7 126 mètres situé à la frontière entre le Népal et le Tibet. La catastrophe s’est produite dimanche matin, touchant le camp de base installé dans le district de Manang, dans la région himalayenne du pays.

Les victimes faisaient partie d’une équipe de ressortissants népalais, grimpeurs et personnel d’appui, envoyée en éclaireurs pour préparer le camp, baliser l’itinéraire et fixer les cordes avant l’arrivée de clients étrangers. Le nombre exact de personnes encore portées disparues demeure incertain, mais les estimations font état d’une douzaine d’individus non localisés. Bibhuti Chand Thakur, responsable de l’agence Himalaya Holidays Trekking, a indiqué qu’au moins huit membres de son équipe d’expédition étaient signalés manquants.

Les opérations de secours ont été sérieusement entravées par les conditions météorologiques. Des chutes de neige abondantes avaient été signalées dans les jours précédant la catastrophe, et les hélicoptères ainsi que les équipes au sol n’ont pu rejoindre le site que tardivement. Une équipe de montagnards expérimentés a été dépêchée depuis Katmandou par voie aérienne, mais les recherches devraient se prolonger jusqu’au lundi au moins, en raison de l’épaisseur du manteau neigeux et de la persistance des mauvaises conditions.

Cette tragédie survient dans un contexte de dégradation générale des conditions en montagne au Népal. Plus tôt dans la semaine, des grimpeurs avaient dû évacuer le Manaslu, huitième plus haut sommet du monde, face à un risque d’avalanche jugé trop élevé. Les districts montagneux du pays subissent depuis plusieurs jours des précipitations persistantes qui fragilisent les conditions d’ascension et menacent une industrie du tourisme de haute montagne vitale pour l’économie locale.

Le drame de l’Himlung Himal intervient moins de deux mois après la mort de six alpinistes sur le Broad Peak, au Pakistan, parmi lesquels figurait le célèbre grimpeur britannico-népalais Nirmal Purja. La région himalayenne est par ailleurs toujours endeuillée par les conséquences d’une catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle : en août, l’effondrement d’un glacier a provoqué d’immenses crues et glissements de terrain dans la vallée de la rivière Trishuli, faisant plus de 1 400 morts confirmés et laissant plus de 6 000 personnes disparues à la frontière entre le Népal et le Tibet.

Ces événements s’inscrivent dans une série de phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent l’Asie. L’État indien de l’Uttar Pradesh a enregistré plus de cinquante morts liés aux intempéries, Bangkok a déclaré l’état de catastrophe naturelle en raison de pluies torrentielles, et le typhon Dujuan a récemment causé quatre morts au Japon. Ces tempêtes d’une intensité inhabituelle sont en partie attribuées à un épisode de « super El Niño », une zone d’eaux océaniques particulièrement chaudes favorisant la formation de cyclones puissants.