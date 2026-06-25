Canicule : le Muséum de Toulouse contraint de fermer en urgence

Victime d’une panne de climatisation en pleine vague de chaleur, le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse a dû fermer ses portes au public. Alors que les températures dépassent les 40°C dans la Ville rose, l’établissement fait face à une situation inédite qui menace à la fois le confort des visiteurs et la conservation de ses collections. La fermeture devrait se poursuivre au moins jusqu’au 26 juin, dans l’attente d’une réparation du système.

Des températures devenues incompatibles avec l’accueil du public

La panne est survenue à la fin de la semaine dernière, alors que la Haute-Garonne subissait déjà des conditions caniculaires exceptionnelles. Selon les informations rapportées par franceinfo et ICI Occitanie, certains espaces du musée ont enregistré jusqu’à 34°C, un niveau jugé trop élevé pour maintenir l’ouverture au public.

Face à cette situation, la direction a pris la décision de fermer l’établissement, une première dans l’histoire du Muséum. L’équipement accueille habituellement plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année et abrite près de 2,5 millions de spécimens. D’après Actu Toulouse, les visites ont pu être maintenues temporairement malgré la panne, avant que l’intensification de la chaleur ne rende la situation intenable.

Des mesures d’urgence pour protéger les collections

Derrière les portes closes, les équipes de conservation restent pleinement mobilisées. Selon ICI Occitanie, des couvertures de survie ont été installées sur certaines fenêtres afin de limiter l’entrée de chaleur. Des humidificateurs ont également été déployés dans plusieurs salles pour éviter une baisse excessive du taux d’humidité, particulièrement dangereuse pour les objets constitués de bois, cuir, plumes, colles naturelles ou métaux.

D’après les responsables du Muséum, relayés par franceinfo et Actu Toulouse, aucun dommage inquiétant n’a été constaté à ce stade sur les collections exposées grâce à une surveillance renforcée et à la poursuite du fonctionnement d’un groupe froid dédié aux réserves. Les équipes techniques travaillent désormais à la réparation de l’installation, tandis qu’un vaste projet de renouvellement des systèmes de climatisation est déjà prévu pour 2027 dans le cadre d’une réflexion plus large sur l’adaptation du bâtiment aux épisodes de chaleur extrême.