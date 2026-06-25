Montpellier Danse 2026 : un nouveau souffle pour la danse européenne

Quelques mois après la disparition de Jean-Paul Montanari, figure historique de Montpellier Danse, le célèbre rendez-vous chorégraphique ouvre un nouveau chapitre. Du 20 juin au 4 juillet 2026, le festival revient avec une programmation particulièrement riche, portée par une direction collégiale réunissant Dominique Hervieu, Jann Gallois, Hofesh Shechter et Pierre Martinez. Leur ambition est claire : renforcer la place de Montpellier comme l’un des grands pôles européens dédiés à la danse, en conciliant exigence artistique et ouverture au plus large public.

Une édition marquée par les créations et les grands noms

Pour cette 46e édition, le festival rassemble 34 compagnies et propose 28 spectacles à travers Montpellier et plusieurs communes de la métropole. L’ouverture rend hommage à plus de quarante ans d’histoire chorégraphique locale, notamment à Dominique Bagouet et Jean-Paul Montanari, tout en dévoilant pour la première fois l’ensemble des espaces de l’Agora, désormais au cœur du projet de la nouvelle Cité internationale de la danse.

Parmi les temps forts figurent plusieurs créations attendues, notamment Cinq jours au soleil d’Emanuel Gat, Le Pas du monde du Collectif XY ou encore In the Brain de Hofesh Shechter, présenté à l’Amphi d’O. Le festival met également en lumière des artistes émergents ou nouvellement associés à Montpellier, comme Zoé Lakhnati, qui dévoile son solo This is la mort. Les spectateurs pourront aussi découvrir des chorégraphes internationaux invités pour la première fois, à l’image d’Abby Z, Serge Aimé Coulibaly ou encore Katerine Andreou.

Une programmation ouverte sur le territoire et les familles

Au-delà des salles de spectacle, Montpellier Danse poursuit son implantation dans l’espace public. Jann Gallois présentera notamment In Situ, sa première création conçue spécialement pour la ville, tandis que les Grandes Leçons de Danse inviteront amateurs et curieux à partager des moments de pratique avec des chorégraphes reconnus.

L’édition 2026 développe également une offre destinée aux familles avec des ateliers parents-enfants associés à des spectacles comme Pulse ou Wasco!. En clôture, le festival proposera Sept Larmes pour Elisabeth, création d’Aurélien Bory mêlant musique et danse autour de l’univers élisabéthain. Avec 14 créations ou premières françaises, 59 représentations et une présence renforcée sur tout le territoire métropolitain, Montpellier Danse confirme sa volonté de conjuguer diversité, transmission et découverte dans une nouvelle dynamique artistique.