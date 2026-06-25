Ghislaine Maxwell tente de faire annuler sa condamnation en invoquant de nouvelles preuves liées à l’affaire Epstein

Ghislaine Maxwell, ancienne compagne et proche collaboratrice de Jeffrey Epstein, affirme que de nouveaux documents rendus publics cette année remettent en cause la légalité de sa condamnation à 20 ans de prison pour avoir participé aux abus sexuels commis par le financier américain sur des adolescentes.

Dans une nouvelle requête déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan, Maxwell, aujourd’hui âgée de 64 ans, demande l’annulation de sa condamnation prononcée en décembre 2021. Elle sollicite un recours judiciaire visant à faire reconnaître que sa peine a été imposée en violation de ses droits fondamentaux.

L’ancienne mondaine britannique soutient que des documents issus des archives Epstein, publiés récemment, montrent que les avocats représentant plusieurs accusatrices du financier auraient agi comme des « procureurs de facto » et des « agents du gouvernement ». Selon elle, cette situation aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière.

Parmi les éléments mis en avant figure une lettre attribuée à un ancien procureur fédéral. Celui-ci y aurait indiqué avoir fait « tout son possible » pour aider les avocats des victimes dans leurs démarches visant à contester l’accord de non-poursuite conclu avec Epstein en 2007 par les procureurs fédéraux de Floride.

Les procureurs américains rejettent cependant ces arguments. Ils estiment que les nouvelles allégations de Maxwell sont soit juridiquement infondées, soit présentées trop tard pour justifier une remise en cause de sa condamnation. L’accusation continue de défendre la validité du procès et de la peine prononcée.

Les autorités judiciaires américaines considèrent que la condamnation de Maxwell est pleinement justifiée au regard des preuves présentées lors du procès. L’affaire demeure l’un des volets les plus médiatisés du scandale Epstein, qui continue de susciter de nombreuses procédures judiciaires et révélations plusieurs années après la mort du financier en 2019.