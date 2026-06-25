Soudan : des réfugiés dénoncent les conditions des prisons égyptiennes et la hausse des expulsions

Des réfugiés soudanais ayant fui la guerre ont décrit des conditions de détention difficiles dans les prisons égyptiennes, alors que les autorités du pays ont intensifié les expulsions de personnes ayant traversé la frontière pour échapper au conflit au Soudan.

Selon plusieurs anciens détenus cités dans les témoignages recueillis, les personnes arrêtées feraient face à des situations de surpopulation, à des pénuries d’eau, ainsi qu’à des cas d’extorsion et de mauvais traitements. Ces récits dressent un tableau alarmant des conditions de détention dans certains centres égyptiens.

Reuters rapporte par ailleurs avoir recensé la mort de trois réfugiés soudanais en détention en Égypte depuis le début de l’année. Les circonstances de ces décès n’ont pas été détaillées de manière exhaustive, mais ils s’ajoutent aux inquiétudes croissantes concernant le traitement des personnes ayant fui le conflit.

Les autorités égyptiennes auraient expulsé plus de 5 500 personnes depuis novembre, selon trois responsables de la sécurité interrogés. Ces expulsions s’inscrivent dans un contexte de pression migratoire accrue liée à la guerre au Soudan, qui a provoqué le déplacement de millions de personnes à l’intérieur du pays et vers les États voisins.

Au Caire, des scènes de départs organisés ont été observées dans les gares, où des familles soudanaises ont embarqué à bord de trains mis en place dans le cadre de programmes de retour volontaire coordonnés par les autorités égyptiennes. Ces initiatives visent à faciliter le retour de certains réfugiés vers leur pays d’origine.

Cependant, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a averti que les retours au Soudan ne devraient pas avoir lieu dans les circonstances actuelles, en raison de l’insécurité persistante et des conditions humanitaires extrêmement dégradées sur place.