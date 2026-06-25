Johnny Hallyday : un inédit de 1973 pour reconquérir Sylvie Vartan dévoilé

Une chanson inconnue du Taulier, enregistrée en 1973 pour tenter de reconquérir Sylvie Vartan, sort ce vendredi sur toutes les plateformes.

Un titre inédit de Johnny Hallyday sort ce vendredi sur les plateformes de streaming. Intitulé « Des comme toi, y’en a plus », ce morceau a été enregistré en 1973, alors que le Taulier tentait de reconquérir son ex-femme Sylvie Vartan. La chanson figurera également dans la réédition du disque « Insolitudes », paru initialement en avril 1973. Ce nouvel extrait enrichit le catalogue posthume de l’artiste disparu en 2017.

Une chanson pour reconquérir Sylvie Vartan

L’enregistrement témoigne d’une période intime et douloureuse pour Johnny Hallyday. En 1973, le chanteur vit une séparation compliquée avec Sylvie Vartan et multiplie les déclarations d’amour publiques. Cette chanson s’inscrit dans cette tentative de reconquête, portée par des paroles directes et sincères. Le titre avait été mis de côté à l’époque et n’avait jamais été commercialisé jusqu’à aujourd’hui.

Cette sortie est dans la continuité des publications posthumes orchestrées depuis la mort du chanteur. Les ayants droit exploitent régulièrement les archives du Taulier pour maintenir sa présence discographique. « Des comme toi, y’en a plus » offre aux fans un nouveau regard sur une époque charnière de la vie sentimentale et artistique de Johnny Hallyday, celle d’un homme épris cherchant à reconquérir la femme de sa vie.