Au Brésil, des scientifiques explorent le secret de longévité de trois sœurs centenaires record

Au Brésil, trois sœurs centenaires attirent l’attention des chercheurs du monde entier. Leur âge cumulé atteint 316 ans, un record qui leur a valu d’être récemment reconnues par le Guinness World Records comme le trio de sœurs le plus âgé jamais recensé.

Cette situation exceptionnelle suscite une question centrale pour la science : quel est le secret de leur longévité ? Les chercheurs espèrent que leur histoire familiale et leur état de santé pourront fournir des indices précieux sur les mécanismes du vieillissement humain.

Pour tenter d’y répondre, des scientifiques participent au projet DNA Longevo, une étude consacrée à la longévité et aux facteurs biologiques qui influencent le vieillissement. Ce programme est dirigé par la chercheuse Mayana Zatz et rattaché à l’University of São Paulo.

L’objectif de cette recherche est d’analyser les éléments génétiques et biologiques qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes vivent exceptionnellement longtemps. Les trois sœurs brésiliennes constituent ainsi un cas d’étude particulièrement rare et précieux pour la communauté scientifique.

En étudiant leur ADN et leur parcours de vie, les chercheurs espèrent mieux comprendre les facteurs qui favorisent une longévité exceptionnelle et, à plus long terme, améliorer les connaissances sur le vieillissement chez l’humain.