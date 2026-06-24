Ebola en France : un premier cas confirmé, un médecin humanitaire placé à l’isolement

Un premier cas de maladie à virus Ebola a été confirmé en France chez un médecin humanitaire récemment rentré de République démocratique du Congo. Le patient a été identifié en métropole, après son retour d’une mission dans un pays actuellement touché par une épidémie active.

Le patient pris en charge dans un établissement spécialisé

Le médecin a été immédiatement placé à l’isolement et pris en charge dans un établissement spécialisé. Son état est présenté comme stable. Les mesures de précaution prévues pour ce type de maladie infectieuse ont été déclenchées afin d’éviter toute contamination secondaire.

Les cas contacts recherchés

Une enquête sanitaire est en cours pour identifier les personnes qui auraient pu être en contact avec le patient depuis son retour en France. Les personnes concernées doivent faire l’objet d’un suivi pendant la durée maximale d’incubation du virus, soit jusqu’à 21 jours.

Un risque faible pour la population générale

Les autorités sanitaires indiquent que le risque pour la population générale reste faible. Ebola ne se transmet pas par l’air comme la grippe ou le Covid-19. La contamination nécessite un contact rapproché avec une personne malade, notamment par les fluides corporels. Une personne infectée n’est pas considérée comme contagieuse avant l’apparition de symptômes.

Une épidémie active en Afrique centrale

La République démocratique du Congo fait face à une épidémie liée au variant Bundibugyo du virus Ebola. Ce variant circule dans le nord-est du pays, avec des cas également signalés en Ouganda. L’OMS a classé cette flambée comme une urgence sanitaire de portée internationale en mai 2026.

Les symptômes à surveiller

Après un séjour dans une zone touchée, une surveillance de la température est recommandée pendant 21 jours. Les signes d’alerte sont notamment une fièvre supérieure ou égale à 38°C, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des maux de tête, des vomissements ou des diarrhées. En cas de symptômes, il ne faut pas se rendre directement chez un médecin ou aux urgences : il faut contacter le 15 et signaler le voyage récent.