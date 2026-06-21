Aude de Vivies nommée directrice par intérim de Santé publique France

La directrice générale adjointe prend la tête de l’agence sanitaire le 1er juillet, en remplacement de Caroline Semaille, dans un contexte de tensions avec le gouvernement.

Aude de Vivies a été nommée directrice générale par intérim de Santé publique France par arrêté de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en date du 15 juin. Elle succède à Caroline Semaille à compter du 1er juillet 2026. Actuelle directrice générale adjointe de l’agence sanitaire, elle hérite d’un établissement confronté à des critiques sur ses retards dans plusieurs campagnes de prévention.

Un climat de tensions avec le gouvernement

Caroline Semaille, médecin praticien hospitalier spécialiste en santé publique et en maladies infectieuses, avait été nommée à la tête de Santé publique France par décret présidentiel le 23 février 2023. Née en 1965, elle avait auparavant exercé comme directrice générale adjointe à l’Agence nationale de sécurité du médicament et directrice générale déléguée à l’Anses. Son départ intervient après trois ans à la direction de l’agence nationale de santé publique.

Cette passation de pouvoir s’effectue dans un climat tendu entre l’établissement et le gouvernement. Plusieurs dossiers de prévention sanitaire ont pris du retard, alimentant les critiques à l’égard de la gestion de l’agence. La nouvelle directrice par intérim devra rétablir la confiance et relancer les campagnes en souffrance tout en apaisant les relations avec les autorités de tutelle.