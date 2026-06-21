Trois personnes âgées décédées en Gironde lors de la canicule

Trois victimes de 80 à 95 ans sont mortes dimanche à leur domicile en périphérie de Bordeaux, emportées par les fortes chaleurs.

Trois personnes âgées de 80 à 95 ans sont décédées dimanche en Gironde, victimes de la vague de chaleur qui frappe le département. La préfète Sophie Brocas a confirmé dimanche soir que ces décès, survenus au domicile de chacune des victimes en périphérie de Bordeaux, sont probablement liés à l’épisode caniculaire en cours. Il s’agit d’une femme et de deux hommes.

Quarante-neuf départements en alerte

L’épisode de chaleur intense touche actuellement une grande partie du territoire français. Quarante-neuf départements restent concernés par cette canicule qui coïncide avec la Fête de la Musique. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Ces trois décès rappellent la vulnérabilité des seniors face aux fortes chaleurs. Les victimes sont toutes mortes chez elles, soulignant l’importance des mesures de prévention et de surveillance des personnes âgées isolées durant ces périodes à risque. La préfecture maintient son dispositif d’alerte pour protéger les populations fragiles.