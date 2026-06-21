Entrevue Santé publique

Trois personnes âgées décédées en Gironde lors de la canicule

21 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Trois victimes de 80 à 95 ans sont mortes dimanche à leur domicile en périphérie de Bordeaux, emportées par les fortes chaleurs.

Trois personnes âgées décédées en Gironde lors de la canicule
Trois personnes âgées décédées en Gironde lors de la canicule

Trois personnes âgées de 80 à 95 ans sont décédées dimanche en Gironde, victimes de la vague de chaleur qui frappe le département. La préfète Sophie Brocas a confirmé dimanche soir que ces décès, survenus au domicile de chacune des victimes en périphérie de Bordeaux, sont probablement liés à l’épisode caniculaire en cours. Il s’agit d’une femme et de deux hommes.

Quarante-neuf départements en alerte

L’épisode de chaleur intense touche actuellement une grande partie du territoire français. Quarante-neuf départements restent concernés par cette canicule qui coïncide avec la Fête de la Musique. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, notamment pour les personnes les plus fragiles.

Ces trois décès rappellent la vulnérabilité des seniors face aux fortes chaleurs. Les victimes sont toutes mortes chez elles, soulignant l’importance des mesures de prévention et de surveillance des personnes âgées isolées durant ces périodes à risque. La préfecture maintient son dispositif d’alerte pour protéger les populations fragiles.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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