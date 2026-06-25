Canicule : le gouvernement active le plan Orsan au niveau maximal, le système de santé à son niveau le plus élevé

Sébastien Lecornu déclenche le plus haut niveau de mobilisation sanitaire face à la pression exercée par la vague de chaleur sur les hôpitaux.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé jeudi 25 juin 2026 d’activer le plan Orsan EPI-CLIM au niveau 3, soit le degré maximal de mobilisation du système de santé français. Cette décision, prise en concertation avec la ministre de la Santé Stéphanie Rist, répond à une canicule exceptionnelle qui maintient une pression croissante sur les établissements hospitaliers. Le chef du gouvernement souhaite donner au système de santé les moyens de tenir dans la durée face à des températures qui ne faiblissent pas.

Mobilisation totale du système de santé

Ce dispositif de coordination sanitaire vise à gérer l’afflux de patients lié aux conditions météorologiques extrêmes. Le plan Orsan mobilise l’ensemble des acteurs de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles et assurer une réponse adaptée sur tout le territoire. Son activation au niveau le plus élevé traduit la gravité de la situation actuelle et la nécessité d’une mobilisation totale des ressources disponibles.

La canicule devrait toutefois toucher à sa fin dimanche 28 juin 2026 selon les prévisions météorologiques. Cette échéance reste attendue par les autorités sanitaires comme par la population, après plusieurs jours de chaleur intense qui ont mis à rude épreuve les capacités d’accueil des services d’urgence et des établissements de soins.