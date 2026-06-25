Chantal Goya étranglée par les dettes : 950.000 euros déjà remboursés, 2,18 millions encore réclamés

Chantal Goya, 84 ans, traverse avec son mari Jean-Jacques Debout une situation financière difficile. Le couple doit rembourser une dette liée à un prêt contracté auprès du Crédit municipal de Bordeaux, destiné à régler d’anciens arriérés fiscaux. La chanteuse a affirmé chez Fogiel sur RTL avoir déjà remboursé 950.000 euros et assure vouloir aller au bout du paiement.

Le prêt qui a tout bloqué

Le dossier remonte à 2018. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout avaient contracté un prêt de plus de deux millions d’euros, garanti notamment par les droits Sacem de l’auteur-compositeur. Ce prêt devait permettre de solder une dette fiscale dépassant le million d’euros. Mais le remboursement s’est compliqué, jusqu’à une condamnation à verser 2,18 millions d’euros au Crédit municipal de Bordeaux.

« On va rembourser »

La chanteuse ne nie pas la dette. Elle affirme au contraire vouloir la régler. Elle dit avoir déjà versé 950.000 euros et répète qu’elle remboursera, en présentant ce paiement comme une question de fierté et de responsabilité fiscale.

Des difficultés anciennes

Chantal Goya décrit une situation qui ne date pas d’hier. Mariée à Jean-Jacques Debout depuis 1966, elle explique que les problèmes d’argent et de gestion ont accompagné une grande partie de leur vie commune. Elle reconnaît aussi un manque d’organisation comptable, tout en affirmant avoir toujours mis de l’argent de côté pour payer les impôts.

Un choix fiscal devenu piège

La chanteuse revient aussi sur un dispositif fiscal utilisé à une époque où ses revenus étaient irréguliers. Elle explique avoir eu recours à l’article 100 bis du Code général des impôts, qui permet aux artistes de lisser leurs revenus sur plusieurs années. Elle présente aujourd’hui ce choix comme une erreur, parce qu’il a continué à peser lorsque ses revenus ont baissé.

Des revenus loin des sommes réclamées

Chantal Goya affirme ne percevoir qu’environ 45.000 euros par an au titre de ses royalties et de ses galas. De son côté, Jean-Jacques Debout a touché 127.000 euros de droits en 2025, tandis qu’elle aurait perçu 40.000 euros de royalties sur l’année. Ces montants restent très inférieurs à la dette totale réclamée au couple.

La scène comme seule issue

Malgré cette situation, Chantal Goya continue de se produire. Elle a lancé en 2025 une tournée célébrant ses 50 ans de carrière, avec un passage au Palais des Congrès à Paris. Elle affirme que son moteur reste le public, plus que l’argent.

Mais le dossier n’est pas encore clos. Chantal Goya indique qu’une médiation est en cours et espère pouvoir annoncer un règlement complet d’ici la fin de l’année. Pour l’instant, le couple reste tenu de rembourser la somme due.