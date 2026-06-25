Val-d’Oise : un enfant de 3 ans meurt enfermé dans une voiture en pleine canicule

Un petit garçon est décédé mercredi à Saint-Gratien après s’être retrouvé piégé dans le véhicule familial alors que la France traverse un épisode caniculaire.

Un drame s’est produit mercredi 24 juin en fin de journée à Saint-Gratien, dans le Val-d’Oise. Un petit garçon de 3 ans a été retrouvé inconscient dans une voiture stationnée près du domicile familial, vers 19 heures. Malgré l’intervention rapide des secours, l’enfant n’a pas pu être réanimé. La température extérieure était particulièrement élevée ce jour-là, la région parisienne étant touchée par un épisode de canicule.

Une enquête pour homicide involontaire ouverte

Selon les premiers éléments de l’enquête, le garçonnet aurait échappé à la surveillance de ses parents et se serait enfermé seul dans le véhicule. Les circonstances exactes restent à déterminer, mais l’hypothèse d’un accident est privilégiée. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire afin d’établir précisément le déroulement des faits et les éventuelles responsabilités.

Ce type de drame survient régulièrement lors des vagues de chaleur. L’habitacle d’une voiture exposée au soleil se transforme rapidement en fournaise, avec des températures qui peuvent grimper très vite et dépasser largement celles de l’extérieur. Les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables à ces montées thermiques brutales, qui peuvent s’avérer fatales en quelques dizaines de minutes seulement.