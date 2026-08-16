— Cristiano Ronaldo annonce que cette saison sera «probablement» la dernière de sa carrière

À 41 ans, Cristiano Ronaldo annonce que la saison 2026-2027 sera probablement la dernière de sa carrière, marquant une étape importante de son parcours. Avec l'ambition de laisser un héritage mémorable, il poursuit ses objectifs, notamment atteindre les 1 000 buts en matchs officiels, et prépare son avenir hors du terrain.

Cristiano Ronaldo se rapproche de la fin de son immense carrière. À 41 ans, l’attaquant portugais d’Al-Nassr a livré l’une de ses déclarations les plus explicites sur sa retraite, en affirmant que la saison 2026-2027 serait probablement sa dernière comme footballeur professionnel. « C’est probablement ma dernière année de football et je veux laisser un héritage spectaculaire », a déclaré le quintuple Ballon d’Or dans un entretien accordé à Vogue. Une annonce qui fixe désormais un horizon beaucoup plus précis à la fin d’une carrière professionnelle commencée en 2002.

Une retraite envisagée à l’issue de la saison 2026-2027

Cristiano Ronaldo n’annonce pas encore officiellement une date définitive pour sa retraite. L’emploi du mot « probablement » laisse une porte ouverte. Mais jamais le Portugais n’avait aussi directement présenté la saison en cours comme pouvant être la dernière de sa carrière. Son contrat avec Al-Nassr court justement jusqu’en juin 2027. S’il confirme sa décision, Ronaldo pourrait donc quitter le football professionnel à l’expiration de son engagement avec le club saoudien. Le Portugais avait déjà reconnu à plusieurs reprises que la retraite approchait. Il évoquait encore récemment une échéance située dans un ou deux ans. Cette fois, son calendrier semble s’être considérablement précisé.

« Je veux laisser un héritage spectaculaire »

À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne veut toutefois pas simplement terminer sa carrière. Il souhaite profiter de ses derniers mois sur les terrains pour compléter un palmarès et des statistiques déjà exceptionnels. Le Portugais a dépassé les 950 buts en carrière et continue de se rapprocher de la barre symbolique des 1 000 réalisations en matchs officiels. Cette quête constitue l’un des derniers grands objectifs individuels de sa carrière, même si les buts inscrits dans le championnat saoudien, un championnat de seconde zone, sont à relativiser.

Pour rappel, depuis ses débuts professionnels avec le Sporting Portugal en 2002, Ronaldo a successivement porté les couleurs de Manchester United, du Real Madrid, de la Juventus puis d’Al-Nassr. Il a remporté cinq Ballons d’Or et cinq Ligues des champions, dont quatre avec le Real Madrid.

La Coupe du monde 2026 était sa dernière

L’été 2026 a également marqué la fin d’un autre chapitre. Cristiano Ronaldo a confirmé que la Coupe du monde disputée cette année était la dernière de sa carrière. Il aura ainsi participé à six éditions du Mondial, un record de longévité au plus haut niveau. Le seul grand trophée qui manque à son palmarès reste justement la Coupe du monde. Avec le Portugal, Ronaldo a néanmoins remporté l’Euro 2016 ainsi que deux Ligues des nations. Il détient également de nombreux records avec la sélection portugaise et reste le meilleur buteur de l’histoire du football international masculin.

Cristiano Ronaldo assure également avoir anticipé sa nouvelle vie. « Mon avenir est entièrement planifié », explique-t-il. Après environ 25 années consacrées au football professionnel, le Portugais veut notamment passer davantage de temps avec sa famille, voyager et pratiquer le padel, une discipline qu’il apprécie particulièrement. Ronaldo reconnaît que l’arrêt du football risque de créer un vide considérable après une vie organisée presque exclusivement autour de la compétition et de l’entraînement. Il entend donc multiplier les activités une fois sa carrière terminée.

Une dernière saison pour Cristiano Ronaldo

Sauf changement de décision, la saison 2026-2027 pourrait donc devenir le dernier chapitre de la carrière de Cristiano Ronaldo. L’attaquant va poursuivre l’aventure avec Al-Nassr avec plusieurs objectifs encore devant lui : continuer à marquer, tenter d’ajouter de nouveaux trophées à son palmarès et se rapprocher encore de la barre historique des 1 000 buts. Après plus de deux décennies au sommet, Cristiano Ronaldo vient surtout de prononcer les mots que le monde du football attendait depuis plusieurs années : la fin de sa carrière est désormais très proche.