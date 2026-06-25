Condamné pour des crimes sexuels sur mineurs, Jeffrey Donaldson demande le retrait de son titre de chevalier

L’ancien dirigeant unioniste nord-irlandais Jeffrey Donaldson a demandé à être déchu de son titre de chevalier après avoir été reconnu coupable de plusieurs infractions sexuelles commises sur des mineures. Cette démarche intervient quelques jours après un verdict qui a profondément secoué la classe politique d’Irlande du Nord.

Cette semaine, la justice a déclaré Donaldson coupable de l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre lui, dont un viol, treize agressions sexuelles et quatre chefs d’outrage aux bonnes mœurs. Les faits se seraient déroulés sur une période de vingt-trois ans et concerneraient deux victimes alors qu’elles étaient encore enfants.

Dans un communiqué, son avocat John McBurney a indiqué que son client avait adressé une lettre au Cabinet Office britannique afin de demander officiellement le retrait de son titre de chevalier. Donaldson a également annoncé sa démission immédiate du Conseil privé du Royaume-Uni, un organe consultatif rattaché à la Couronne.

Figure majeure du mouvement unioniste pendant plusieurs décennies, Jeffrey Donaldson était l’un des responsables politiques les plus connus d’Irlande du Nord. Au moment de son arrestation en 2024, il détenait le record de longévité parmi les députés nord-irlandais siégeant au Parlement britannique.

L’ancien chef du Parti unioniste démocrate (DUP) avait été anobli en 2016 par la reine Elizabeth II en reconnaissance de ses services politiques. À la suite de sa condamnation, plusieurs partis politiques, y compris le DUP, ont appelé à ce que les procédures officielles de retrait de cette distinction soient engagées sans délai.

La peine de Donaldson n’a pas encore été prononcée. Toutefois, la législation britannique prévoit qu’une personne condamnée à une peine de prison supérieure à trois mois peut faire l’objet d’un examen automatique par le comité chargé des distinctions honorifiques, qui peut recommander le retrait définitif du titre. Cette affaire marque la chute spectaculaire de l’une des personnalités les plus influentes de la vie politique nord-irlandaise.