Taïwan salue le soutien occidental face aux manœuvres maritimes croissantes de la Chine

Taïwan a exprimé sa gratitude envers les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne après que ces pays ont fait part de leurs préoccupations concernant les activités des garde-côtes chinois et d’autres opérations maritimes menées au large de la côte est de l’île. Taipei estime que ce soutien international est essentiel pour préserver la stabilité régionale.

Au début du mois de juin, la Chine a déployé des navires de ses garde-côtes dans les eaux situées à l’est de Taïwan dans le cadre de ce qu’elle a qualifié d’« opération spéciale de contrôle du trafic maritime ». Cette initiative a suscité une vive réaction des autorités taïwanaises, qui y voient une nouvelle tentative de pression de Pékin.

Les autorités chinoises ont expliqué que cette opération constituait une réponse à l’annonce de futures négociations entre le Japon et les Philippines concernant leurs frontières maritimes. Pékin estime que ces discussions concernent également des zones qu’elle revendique comme relevant de sa souveraineté.

Parallèlement, la Chine a également envoyé des navires de recherche maritime dans les mêmes eaux, renforçant les inquiétudes de Taipei quant à l’intensification de sa présence dans une région stratégique pour le commerce international et la sécurité régionale.

Joseph Wu, secrétaire général du Conseil national de sécurité de Taïwan, a remercié publiquement les quatre pays occidentaux pour leurs déclarations de soutien. Selon lui, le respect d’un ordre international fondé sur des règles, ainsi que le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, sont des objectifs partagés par la communauté internationale.

Taïwan continue de rejeter les revendications territoriales de la Chine, qui considère l’île comme une partie intégrante de son territoire. Les autorités taïwanaises insistent sur l’importance de la liberté de navigation dans les voies maritimes de la région, soulignant qu’elle constitue un élément fondamental du commerce mondial et de la sécurité économique internationale.