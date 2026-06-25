Italie : la famille Berlusconi vend la Villa Certosa à un investisseur qatari pour environ 350 millions d’euros

Les héritiers de Silvio Berlusconi ont accepté de vendre la célèbre Villa Certosa, résidence emblématique de l’ancien Premier ministre italien en Sardaigne, à une société liée à la famille régnante du Qatar. L’opération, estimée à environ 350 millions d’euros, marque la fin d’une ère pour ce domaine symbolique de la vie politique et mondaine italienne.

Selon une source proche du dossier, la transaction a été conclue avec Constellation Hotels Holding Ltd, une société appartenant au cheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Le vaste domaine est situé sur la Costa Smeralda, l’une des zones les plus exclusives et les plus prisées de Sardaigne.

La holding Fininvest, contrôlée par la famille Berlusconi, a confirmé qu’une de ses filiales avait accepté une offre ferme d’un acheteur étranger pour la vente de la propriété, sans toutefois dévoiler l’identité de l’acquéreur ni les détails financiers de l’accord.

La Villa Certosa est l’un des symboles les plus connus de l’héritage de Silvio Berlusconi, décédé en 2023. Ce domaine luxueux avait servi de lieu de villégiature et de rencontres informelles pour de nombreux dirigeants internationaux, mais aussi de cadre à des fêtes privées très médiatisées.

Au fil des années, la résidence a incarné le mélange singulier entre pouvoir politique, affaires et vie privée qui a caractérisé la carrière de l’ancien chef du gouvernement italien. Elle a notamment été associée à ses célèbres soirées « bunga bunga », qui avaient suscité de nombreuses polémiques.

Avec cette vente à un investisseur qatari, la Villa Certosa change désormais de propriétaire et quitte le patrimoine familial Berlusconi, confirmant l’intérêt persistant des grandes fortunes internationales pour les actifs immobiliers de prestige en Europe.