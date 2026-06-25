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Le saviez-vous ? Ce Congolais immobile pendant les matchs rend hommage à Lumumba, figure de l’indépendance du Congo

25 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Le saviez-vous ? Ce Congolais immobile pendant les matchs rend hommage à Lumumba, figure de l’indépendance du Congo
Le saviez-vous ? Ce Congolais immobile pendant les matchs rend hommage à Lumumba, figure de l’indépendance du Congo

L’image a beaucoup circulé durant la Coupe du monde, lors du match opposant la RD Congo à la Colombie. Un supporter congolais debout dans les tribunes, totalement immobile, le bras levé, pendant toute la durée de la rencontre. Un geste habituel pour Michel Kuka Mboladinga, surnommé “Lumumba Vea”, qui reste figé pendant les matchs du Congo, souvent pendant 90 minutes, pour soutenir les Léopards.

Loin d’être une simple attraction, cette attitude est en réalité un hommage direct à Patrice Lumumba, l’une des figures les plus importantes de l’histoire du Congo.

Une posture en hommage à un héros congolais

Michel Kuka Mboladinga reproduit la posture de la statue de Patrice Lumumba à Kinshasa : debout, le bras droit levé. Il porte aussi une tenue aux couleurs de la RD Congo, comme un rappel visuel du drapeau national.  

Pour rappel, Patrice Lumumba est le premier Premier ministre du Congo indépendant. Il arrive au pouvoir en 1960, juste après l’indépendance du pays vis-à-vis de la Belgique. Son mandat est très court : il est écarté du pouvoir quelques mois plus tard, en pleine crise politique.  

Le 17 janvier 1961, Lumumba est exécuté au Katanga. Il avait 35 ans. Son assassinat fait de lui une figure majeure de l’anticolonialisme africain et de la souveraineté congolaise.  

Un symbole d’indépendance, de dignité et de souveraineté.  

C’est donc cette mémoire que Michel Kuka Mboladinga incarne dans les stades. Il ne saute pas, ne chante pas, ne bouge pas. Il reste debout, immobile, pour rappeler Patrice Lumumba. Son surnom, “Lumumba Vea”, signifie “Lumumba vit”. À chaque match de la RD Congo où il se tient ainsi, il transforme la tribune en hommage vivant à celui qui reste, pour beaucoup de Congolais, un symbole d’indépendance, de dignité et de souveraineté.  

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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