Mondial – Le Mexique termine premier du groupe A, l’Afrique du Sud se qualifie, la Corée du Sud attend

Le groupe A a rendu son verdict dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Mexique a battu la Tchéquie 3-0 et termine premier avec un parcours parfait. Trois matchs, trois victoires, neuf points. La Tchéquie, battue lourdement dans ce dernier match, finit dernière et quitte la compétition.

L’entrée historique d’Ochoa

Le match du Mexique a été marqué par l’entrée en jeu de Guillermo Ochoa. À 40 ans, le gardien mexicain a participé officiellement à sa sixième Coupe du monde, un moment salué par une ovation du stade Azteca. Cette apparition a ajouté une portée symbolique à la victoire mexicaine, déjà largement maîtrisée sur le terrain

L’Afrique du Sud assure

Dans l’autre rencontre, l’Afrique du Sud a arraché une victoire capitale contre la Corée du Sud, 1-0. Ce résultat change tout : les Sud-Africains dépassent les Coréens et prennent la deuxième place du groupe. Avec quatre points, ils sont qualifiés directement pour les seizièmes de finale.

La Corée du Sud gâche tout

La Corée du Sud est la grande perdante de cette dernière journée. Elle avait son destin en main, mais cette défaite la fait tomber à la troisième place avec trois points. Elle n’est plus qualifiée directement et doit attendre le classement des meilleurs troisièmes pour savoir si son tournoi continue.