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Mondial – Le Mexique termine premier du groupe A, l’Afrique du Sud se qualifie, la Corée du Sud attend

25 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Mondial - Le Mexique termine premier du groupe A, l’Afrique du Sud se qualifie, la Corée du Sud attend
Mondial - Le Mexique termine premier du groupe A, l’Afrique du Sud se qualifie, la Corée du Sud attend

Le groupe A a rendu son verdict dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Mexique a battu la Tchéquie 3-0 et termine premier avec un parcours parfait. Trois matchs, trois victoires, neuf points. La Tchéquie, battue lourdement dans ce dernier match, finit dernière et quitte la compétition.

L’entrée historique d’Ochoa

Le match du Mexique a été marqué par l’entrée en jeu de Guillermo Ochoa. À 40 ans, le gardien mexicain a participé officiellement à sa sixième Coupe du monde, un moment salué par une ovation du stade Azteca. Cette apparition a ajouté une portée symbolique à la victoire mexicaine, déjà largement maîtrisée sur le terrain

L’Afrique du Sud assure

Dans l’autre rencontre, l’Afrique du Sud a arraché une victoire capitale contre la Corée du Sud, 1-0. Ce résultat change tout : les Sud-Africains dépassent les Coréens et prennent la deuxième place du groupe. Avec quatre points, ils sont qualifiés directement pour les seizièmes de finale.

La Corée du Sud gâche tout

La Corée du Sud est la grande perdante de cette dernière journée. Elle avait son destin en main, mais cette défaite la fait tomber à la troisième place avec trois points. Elle n’est plus qualifiée directement et doit attendre le classement des meilleurs troisièmes pour savoir si son tournoi continue.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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