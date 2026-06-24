La Suisse bat le Canada et termine première du groupe B, les deux équipes qualifiées pour les 16es

La Suisse a battu le Canada ce mercredi soir à Vancouver, 2-1, lors de la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde. Ce succès permet à la Nati de terminer à la première place du groupe et de se qualifier pour les 16es de finale. Le Canada, battu mais déjà en position favorable, accompagne également la Suisse au tour suivant.

Le match a basculé au retour des vestiaires. Ruben Vargas a ouvert le score à la 46e minute, avant que Johan Manzambi ne double la mise à la 57e. Le Canada a réduit l’écart par Jonathan David à la 76e minute, sans parvenir à revenir malgré une forte pression dans le temps additionnel.

Manzambi décisif, Kobel solide

Johan Manzambi a été l’homme fort côté suisse. Le jeune milieu offensif de Fribourg, âgé de 20 ans, a inscrit un but et délivré une passe décisive. Son impact a pesé dans une rencontre longtemps marquée par beaucoup d’imprécisions techniques.

Dans les dernières minutes, le Canada a poussé pour égaliser. Gregor Kobel a notamment capté un ballon dangereux dans sa surface alors que les Canadiens tentaient d’arracher le nul. La Suisse a tenu jusqu’au coup de sifflet final, au bout de sept minutes de temps additionnel.

La Bosnie-Herzégovine bat le Qatar et se rapproche des 16es

Dans l’autre match du groupe, la Bosnie-Herzégovine s’est imposée face au Qatar, 3-1. Ce résultat lui permet de compter quatre points à l’issue de la phase de groupes et de se placer en excellente position pour figurer parmi les meilleurs troisièmes. La qualification bosnienne n’est pas encore officiellement acquise, mais elle est quasiment assurée en attendant les résultats des autres groupes.

Un succès construit en deux temps

La Bosnie-Herzégovine a pris l’avantage grâce à Kerim Alajbegovic à la 29e minute. Elle a ensuite fait le break sur un but contre son camp de Sultan Al-Brake à la 34e. Le Qatar a relancé le match avant la pause grâce à Hassan Al-Haydos, buteur à la 42e minute. En seconde période, la Bosnie-Herzégovine a sécurisé sa victoire. E. Mahmic a inscrit le troisième but à la 80e minute, avant d’être averti dans la foulée. Le Qatar a tenté de pousser en fin de match, mais sans trouver l’ouverture.

Le classement final du groupe

La Suisse sort première du groupe B après sa victoire contre le Canada. Le Canada se qualifie également pour les 16es de finale. La Bosnie-Herzégovine termine avec quatre points et attend confirmation de sa place parmi les meilleurs troisièmes. Le Qatar, battu 3-1, voit son parcours s’arrêter.