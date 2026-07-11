— Mondial : Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse, les deux derniers quarts au programme avec Messi et Haaland

Les quarts de finale de la Coupe du monde s’achèvent ce samedi avec deux affiches très attendues. Après les qualifications de la France face au Maroc (2-0) et de l’Espagne contre la Belgique (2-1), quatre nations restent en lice pour compléter le dernier carré. À 23h00, la Norvège affronte l’Angleterre. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h00 (heure française), l’Argentine retrouvera la Suisse. Les vainqueurs rejoindront la France et l’Espagne en demi-finales.

Haaland face à Kane, un duel de buteurs attendu

Le premier quart de finale mettra aux prises deux des meilleurs attaquants de leur génération. D’un côté, Erling Haaland porte les ambitions d’une Norvège qui dispute l’un des plus grands rendez-vous de son histoire récente. De l’autre, Harry Kane emmène une sélection anglaise toujours ambitieuse lorsqu’il s’agit des grandes compétitions internationales. La Norvège s’appuie sur la puissance physique de Haaland, sa capacité à faire la différence dans la surface et une équipe disciplinée. L’Angleterre présente un effectif particulièrement dense, capable de maîtriser la possession tout en se montrant dangereuse en transition. Ce duel entre deux sélections européennes promet une opposition très équilibrée pour une place dans le dernier carré.

Messi veut continuer à écrire l’histoire avec l’Argentine

Quelques heures plus tard, tous les regards se tourneront vers Lionel Messi. Champion du monde en titre avec l’Albiceleste, le capitaine argentin poursuit sa quête d’un nouveau sacre mondial. Malgré son âge, il reste le leader technique et mental de son équipe. L’Argentine a montré son caractère en huitièmes de finale en renversant l’Égypte après avoir été menée de deux buts. Messi a une nouvelle fois répondu présent en marquant lors de cette rencontre, confirmant son excellente forme depuis le début du tournoi. L’Albiceleste arrive invaincue à ce stade de la compétition et fait figure de favorite pour rejoindre les demi-finales.

La Suisse rêve d’un nouvel exploit

En face, la Suisse n’a rien d’un adversaire à sous-estimer. La Nati s’est qualifiée aux tirs au but contre la Colombie grâce notamment à son gardien Gregor Kobel, auteur d’une prestation déterminante. Organisée, disciplinée et solide défensivement, la sélection helvétique espère ralentir le rythme imposé par les Argentins et profiter de la moindre opportunité. Emmenée par Granit Xhaka et Breel Embolo, elle tentera de créer la surprise face aux champions du monde.

Le tableau des demi-finales sera enfin complet

À l’issue de ces deux rencontres, les affiches des demi-finales seront connues. La France attend le vainqueur du duel entre l’Espagne et la Belgique, remporté par la Roja, tandis que l’autre demi-finale opposera les vainqueurs de Norvège-Angleterre et d’Argentine-Suisse.