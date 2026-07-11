Dix morts dans le crash d’un petit avion aux Bahamas

Un Cessna 402 de la compagnie Flamingo Air s’est écrasé dans des broussailles aux Bahamas ce vendredi, tuant neuf passagers et le pilote. La catastrophe survient le jour du 53e anniversaire de l’indépendance du pays.

Un Cessna 402 de la compagnie Flamingo Air s’est écrasé dans des broussailles aux Bahamas ce vendredi, tuant neuf passagers et le pilote. La catastrophe survient le jour du 53e anniversaire de l’indépendance du pays.

L’appareil avait décollé de l’aéroport international Lynden Pindling, situé près de la capitale Nassau, à destination de l’aéroport de San Andros. Selon l’Aircraft Accident Investigation Authority des Bahamas, l’avion « aurait rencontré des difficultés » avant de s’écraser dans des broussailles à l’approche de l’atterrissage.

Le Premier ministre Philip Davis, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse, a d’abord annoncé qu’un passager avait survécu. Il a confirmé quelques heures plus tard que cette personne avait succombé à ses blessures. Le bilan définitif s’établit donc à dix morts. Les noms et l’âge des victimes n’ont pas encore été communiqués.

« Aujourd’hui est un jour de célébration, mais il est devenu un jour de deuil », a déclaré Philip Davis. Il a ajouté : « Une fois de plus, un chapitre de l’histoire de notre nation a été marqué par la tragédie. »

Le Cessna 402 appartenait à Flamingo Air, une compagnie aérienne basée aux Bahamas. À la suite du crash, le ministère de l’Aviation a suspendu à titre provisoire le certificat d’opérateur aérien de la compagnie, précisant toutefois que cette mesure « ne doit pas être interprétée comme une action de mise en conformité défavorable à l’encontre de Flamingo Air ».

Le ministère a par ailleurs signalé que deux incidents de sécurité s’étaient produits ce vendredi. La ministre de l’Aviation, JoBeth Coleby-Davis, a indiqué qu’un autre appareil de la compagnie avait dû faire demi-tour vers Nassau plus tôt dans la journée après que le pilote eut signalé un problème. Un incendie s’est ensuite déclaré à bord une fois l’avion posé et les passagers évacués.

Flamingo Air a indiqué dans un communiqué que « les détails sont en cours de collecte » et que la compagnie s’engage à « coopérer avec les autorités compétentes ».