— Coca-Cola profite de l’effet Mondial, les ventes bondissent de 10%, Powerade explose à +42%

La Coupe du monde ne fait pas seulement vibrer les stades. Elle a également un impact direct sur les ventes de boissons. Depuis le lancement du tournoi le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les ventes de Coca-Cola progressent fortement en France. Les ventes de la célèbre marque de soda affichent une hausse de 10% depuis le début de la compétition. La progression est encore plus marquée pour Coca-Cola Zero, dont les ventes en packs grimpent de 17%, ce qui en fait la référence la plus dynamique de la gamme.

Une visibilité mondiale qui stimule la consommation

Si les températures élevées enregistrées en France ces dernières semaines favorisent naturellement la consommation de boissons fraîches, elles ne suffisent pas à expliquer cette progression. Partenaire historique de la FIFA depuis près d’un demi-siècle, Coca-Cola bénéficie d’une visibilité exceptionnelle pendant la Coupe du monde. La marque multiplie les opérations destinées aux supporters, notamment avec une fan-zone installée à Paris, capable d’accueillir jusqu’à 800 personnes, afin d’accompagner l’événement tout au long de la compétition. Cette présence importante contribue à renforcer la notoriété de la marque et à soutenir les ventes de ses différentes boissons.

Toute la gamme Coca-Cola en profite

La dynamique ne concerne pas uniquement le Coca-Cola classique ou sa version sans sucre. Les autres marques du groupe, comme Fanta, Sprite et Fuze Tea, enregistrent elles aussi une progression de leurs ventes, portée par l’engouement autour de la Coupe du monde et par une consommation accrue de boissons rafraîchissantes durant cette période estivale.

Powerade enregistre la plus forte progression

La plus spectaculaire des hausses concerne Powerade. La boisson énergisante du groupe affiche une augmentation de 42% de ses ventes au mois de juin. Cette progression dépasse largement celle des sodas traditionnels. L’intérêt suscité par les compétitions sportives, combiné à une forte exposition de la marque pendant la Coupe du monde, contribue à cette envolée.

Le secteur des boissons bénéficie de l’engouement du Mondial

La dynamique observée ne se limite pas aux produits de Coca-Cola. À l’international, plusieurs catégories de boissons enregistrent une hausse de leur consommation pendant la compétition, portée par les retransmissions des matches, les rassemblements de supporters et les événements organisés autour de la Coupe du monde. Pour Coca-Cola, partenaire historique de la FIFA, cette édition 2026 se traduit déjà par une progression sensible de ses ventes, avec des résultats particulièrement marqués pour Coca-Cola Zero et Powerade.