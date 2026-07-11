Terrible ! Mort d’un footballeur de la Coupe du monde. Le Sud-Africain Jayden Adams meurt à 25 ans

Le football sud-africain est en deuil. Jayden Adams est décédé ce samedi à l’âge de 25 ans, quelques jours seulement après avoir représenté son pays lors de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns faisait partie des cadres des Bafana Bafana durant le tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La disparition du joueur a provoqué une vive émotion en Afrique du Sud. Sa famille a demandé que sa vie privée soit respectée. À ce stade, les circonstances de son décès n’ont pas été rendues publiques.

Un Mondial marqué par son engagement

Jayden Adams avait participé aux trois rencontres de la phase de groupes de l’Afrique du Sud. Titulaire face au Mexique puis contre la Tchéquie, il était ensuite entré en jeu lors de la victoire historique contre la Corée du Sud, qui avait permis aux Bafana Bafana de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. Il n’avait pas disputé le match perdu face au Canada en huitièmes. Durant la compétition, le milieu de terrain avait également traversé une épreuve personnelle avec le décès de sa grand-mère, survenu pendant le tournoi. Malgré ce drame familial, il avait choisi de rester auprès de la sélection nationale.

Une progression constante en club et en sélection

Né au Cap le 5 mai 2001, Jayden Adams s’était révélé sous les couleurs de Stellenbosch FC avant de rejoindre les Mamelodi Sundowns en 2025. Milieu axial capable d’organiser le jeu comme de se projeter vers l’avant, il s’était rapidement imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football sud-africain. International depuis 2022, il comptait neuf sélections avec les Bafana Bafana et avait inscrit un but sous le maillot national avant cette Coupe du monde 2026, qui avait confirmé sa montée en puissance.

Une vague d’émotion dans le monde du football

Les hommages se sont multipliés après l’annonce de son décès. Le syndicat des joueurs sud-africains a salué la mémoire d’un international qui avait porté les couleurs de son pays « avec fierté, courage et distinction », tout en adressant ses condoléances à sa famille, à ses anciens clubs, à ses coéquipiers et à l’ensemble du football sud-africain. La disparition de Jayden Adams laisse un immense vide dans le football sud-africain. À seulement 25 ans, le milieu de terrain semblait destiné à poursuivre sa progression au plus haut niveau après un Mondial qui l’avait révélé à un public international.