Mondial – Emmanuel Macron absent pour la demi-finale France-Espagne

Les Bleus devront disputer leur demi-finale de la Coupe du monde sans le soutien d’Emmanuel Macron dans les tribunes. Le président de la République ne sera pas présent pour la rencontre entre la France et l’Espagne, programmée le 14 juillet. Cette absence contraste avec plusieurs précédents rendez-vous importants de l’équipe de France. Emmanuel Macron avait notamment assisté à la demi-finale France-Belgique lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, puis à la demi-finale France-Maroc pendant le Mondial 2022 au Qatar.

Une présence envisagée uniquement en cas de qualification

Le chef de l’État prévoit en revanche de se rendre à la finale si les joueurs de Didier Deschamps décrochent leur billet face à l’Espagne. Sa présence dépend donc directement du résultat de cette demi-finale. La rencontre revêt une importance particulière pour les Bleus, qui visent une nouvelle finale mondiale après leurs parcours remarqués lors des deux dernières éditions du tournoi.

La France à un match d’une nouvelle finale mondiale

L’équipe de France s’est qualifiée pour le dernier carré après avoir éliminé le Maroc en quarts de finale. Elle affrontera désormais l’Espagne le 14 juillet avec une place en finale en jeu. En cas de victoire, les Bleus retrouveront le vainqueur de l’autre demi-finale pour tenter de conquérir un nouveau titre mondial. Si la France obtient sa qualification, Emmanuel Macron assistera alors à cette finale afin de soutenir la sélection tricolore depuis les tribunes.