Canicule : la centrale nucléaire du Bugey autorisée à rejeter une eau plus chaude dans le Rhône

Face aux fortes chaleurs, la centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain, bénéficiera jusqu’au 20 juillet d’une dérogation exceptionnelle lui permettant de dépasser temporairement les limites habituelles de température de ses rejets d’eau dans le Rhône. La mesure, validée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) et homologuée par un arrêté publié au Journal officiel, vise à garantir la sécurité de l’approvisionnement électrique.

Cette décision intervient alors que la vague de chaleur entraîne une hausse de la température des cours d’eau, utilisés pour refroidir les installations nucléaires. Sans cette dérogation, EDF aurait été contrainte de réduire, voire d’interrompre, la production de certains réacteurs afin de respecter les seuils environnementaux en vigueur.

Une mesure exceptionnelle pour préserver le réseau électrique

Les 57 réacteurs nucléaires français sont implantés à proximité d’un fleuve ou du littoral afin d’assurer leur refroidissement. Pour protéger les écosystèmes aquatiques, l’ASNR fixe des limites strictes concernant la température des eaux rejetées après leur utilisation.

EDF a demandé une adaptation temporaire de ces règles en invoquant une « situation exceptionnelle » liée à la canicule. L’électricien estime que le maintien en fonctionnement des réacteurs n°4 et n°5 du Bugey est indispensable pour répondre aux besoins du réseau électrique, une nécessité également confirmée par le ministère chargé de l’Énergie et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE).

Une surveillance environnementale renforcée

Dans le cadre de cette dérogation, EDF est autorisée à porter temporairement à 1 °C l’échauffement maximal du Rhône entre l’amont et l’aval de la centrale. En contrepartie, l’entreprise devra mettre en œuvre un programme renforcé de surveillance de l’environnement afin de suivre les éventuels effets de cette hausse de température sur le fleuve.

La dérogation restera en vigueur jusqu’au 20 juillet inclus. Elle illustre les difficultés auxquelles sont confrontées les installations nucléaires lors des épisodes de chaleur extrême, de plus en plus fréquents sous l’effet du changement climatique.