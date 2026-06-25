Des Minions et des monstres débarque au cinéma : faut-il rester après le générique ?

Les célèbres créatures jaunes d’Illumination font leur retour sur grand écran avec Des Minions et des monstres, sorti ce mercredi 24 juin 2026. Réalisé par Pierre Coffin et Brian Lynch, ce nouveau volet emmène les spectateurs dans le Hollywood des années 1920 et 1930, en pleine révolution du cinéma. Au cœur de cette aventure, trois nouveaux Minions, James, Henry et Ed, croisent la route d’un réalisateur ambitieux et d’un mystérieux petit monstre vert dans une histoire qui multiplie les clins d’œil à l’âge d’or du septième art.

Une aventure hollywoodienne pleine de gags jusqu’au bout

Dans ce septième film de l’univers Illumination, les Minions s’invitent dans les coulisses de l’industrie cinématographique naissante. Selon France 2, ce nouvel opus joue autant sur l’humour visuel que sur l’attachement du public à ces personnages devenus incontournables depuis leur apparition dans Moi, moche et méchant en 2010. Pierre Coffin, leur créateur, rappelait d’ailleurs au JT de France 2 que les Minions n’étaient à l’origine que des personnages secondaires avant de devenir les véritables vedettes de la franchise.

Les spectateurs qui se demandent s’il faut quitter la salle dès la fin de l’intrigue principale ont tout intérêt à patienter. Fidèle à ses habitudes, Illumination prolonge le spectacle pendant le générique avec une série de séquences comiques mettant en scène les Minions dans de nouvelles situations absurdes et déjantées.

Une surprise finale pour les fans de la saga

La dernière partie du générique réserve également une petite récompense aux plus patients. Alors que l’action du film se déroule plusieurs décennies avant les événements de Moi, moche et méchant, une apparition inattendue vient faire le lien avec l’univers principal de la saga.

Sans bouleverser l’avenir de la franchise, ce clin d’œil final devrait faire sourire les spectateurs de la première heure. Il ne s’agit pas d’une scène annonçant un futur film, mais d’un caméo pensé comme un hommage aux fans. Une raison supplémentaire de rester assis quelques minutes de plus avant de quitter la salle.