Deezer ouvre la chasse aux morceaux générés par IA

La frontière entre création humaine et production automatisée devient de plus en plus difficile à distinguer sur les plateformes musicales. Face à cette évolution, Deezer annonce le lancement d’un outil gratuit capable d’analyser des playlists issues de plusieurs services de streaming afin d’estimer la part de musique entièrement générée par intelligence artificielle. Une initiative qui s’inscrit dans un débat plus large sur la transparence et l’identification des contenus musicaux.

Un scanner compatible avec plusieurs plateformes

Le dispositif proposé par Deezer ne se limite pas à son propre catalogue. Les utilisateurs peuvent connecter leurs bibliothèques provenant de services concurrents comme Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal ou Qobuz afin d’obtenir une estimation de la proportion de morceaux créés par IA dans leurs playlists.

Le résultat ne désigne pas les titres concernés individuellement mais affiche un pourcentage global du contenu analysé. Selon Deezer, l’objectif est avant tout de rendre visible un phénomène souvent imperceptible à l’écoute. La plateforme affirme d’ailleurs que 43 % des personnes qui la rejoignent après avoir utilisé d’autres services possèdent déjà de la musique générée par intelligence artificielle dans leurs listes d’écoute.

Une industrie musicale sous pression face à l’explosion de l’IA

Cette annonce intervient alors que le volume de morceaux automatisés progresse rapidement. D’après Deezer, près de 75 000 titres entièrement générés par IA seraient désormais envoyés chaque jour sur sa plateforme, représentant presque la moitié des nouvelles mises en ligne quotidiennes.

Pour justifier son positionnement, l’entreprise s’appuie également sur une enquête menée avec Ipsos dans huit pays : selon cette étude, 80 % des personnes interrogées estiment que les morceaux créés par IA devraient être clairement identifiés et 73 % souhaitent qu’un signalement apparaisse directement sur les plateformes de streaming.

Dans le secteur, les stratégies divergent. Certaines entreprises misent sur des labels de vérification des artistes, tandis que d’autres développent des outils de création assistée par IA. En parallèle, les ayants droit continuent d’alerter sur l’utilisation de catalogues musicaux pour entraîner les modèles sans cadre clair de rémunération ni garanties suffisantes sur le respect des droits d’auteur.