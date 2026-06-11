Toy Story 5 : Taylor Swift a surpris tout le monde, y compris le casting, avec sa chanson

Lors de l’avant-première mondiale de Toy Story 5, organisée le 9 juin à Los Angeles, Taylor Swift a fait une apparition surprise et interprété pour la première fois en live I Knew It, I Knew You, la chanson originale qu’elle a spécialement composée pour le générique de fin du film. La participation de la superstar de 36 ans à la bande originale du cinquième volet de la saga Pixar avait été annoncée début juin sur Instagram. La chanteuse y avait écrit qu’elle « avait toujours rêvé d’écrire pour ces personnages » depuis l’âge de cinq ans, précisant que la composition du titre lui avait donné « l’impression de partir musicalement à l’aventure tout en retrouvant ses racines » country. Toy Story 5 sort dans les salles françaises le 17 juin.
Un secret absolu : même le casting ignorait tout jusqu’au dernier moment
Tom Hanks, qui double le personnage de Woody depuis le premier film en 1995, a révélé à l’avant-première que l’implication de Taylor Swift avait été tenue secrète jusqu’aux dernières heures. « C’était top secret. Ils nous ont réuni dans une pièce insonorisée pour nous dire : ‘Ce soir à 21h, la vraie chanson du générique de fin va sortir, et elle sera interprétée par Taylor Swift’. Nous avions vu le film sans le morceau, nous avions un truc bête à la place », a-t-il confié. Pour l’acteur de 69 ans, la nouvelle avait l’ampleur d’une révélation : « C’était comme nous dire : ‘Au fait, nous avons Judy Garland qui va chanter Over the Rainbow au début du film’. » Lors de la soirée, Taylor Swift a également repris en live You’ve Got a Friend in Me, le titre emblématique de la franchise, accompagnée au piano par Randy Newman, son compositeur historique. La chanteuse, absente du tapis rouge, a déclaré depuis la scène que c’était « un immense honneur » de faire partie, « même modestement », de l’univers de ces films.
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