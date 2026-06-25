Grèce : la lutte contre les incendies de forêt fragilisée par des décennies de coupes budgétaires

Alors que la Grèce se prépare à une nouvelle saison estivale marquée par des risques élevés d’incendies, les services forestiers du pays alertent sur leurs capacités limitées pour prévenir et contenir les départs de feu. Dans la région d’Athènes, des équipes réduites surveillent les collines environnantes dans des conditions de plus en plus difficiles.

Sur le mont Penteli, au nord de la capitale, une petite unité composée de trois agents forestiers patrouille régulièrement à la tombée de la nuit. Leur mission consiste à repérer d’éventuels départs de feu dans une zone particulièrement exposée, alors que la végétation sèche et les températures élevées augmentent fortement le risque d’incendie.

Les autorités locales reconnaissent que les moyens humains ont fortement diminué au cours des dernières décennies. Les effectifs des services forestiers auraient été réduits de moitié depuis l’an 2000, limitant la capacité d’intervention rapide et de surveillance continue sur le terrain.

Depuis cette date, près de 2,5 millions d’acres auraient été détruits par les incendies en Grèce. Dans la région de l’Attique, qui comprend Athènes, les feux de forêt auraient ravagé environ 37 % des forêts et des prairies en l’espace de sept ans, selon les données citées par des experts.

Face à cette situation, le gouvernement a annoncé des recrutements supplémentaires afin de renforcer les équipes sur le terrain. Toutefois, les responsables des services forestiers estiment que ces efforts restent insuffisants pour combler les lacunes accumulées depuis plusieurs années.

Au-delà des moyens humains, les spécialistes soulignent également l’impact du changement climatique, qui aggrave la sécheresse, favorise la propagation des incendies et accentue les phénomènes d’érosion et de désertification. Dans ce contexte, la prévention apparaît de plus en plus cruciale, mais encore difficile à mettre en œuvre à grande échelle.