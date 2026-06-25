Frappe contre une école de filles en Iran : Trump affirme que les responsabilités pourraient ne jamais être établies

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il ne serait peut-être jamais possible de déterminer avec certitude qui était responsable de la frappe meurtrière ayant touché une école de filles à Minab, dans le sud de l’Iran, le 28 février dernier. L’attaque, survenue au premier jour de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël, a provoqué la mort de dizaines d’enfants et d’enseignants selon les autorités iraniennes.

Interrogé par des journalistes à Washington, Donald Trump a estimé que les circonstances de cette tragédie restaient difficiles à établir. « Je ne sais pas s’ils parviendront un jour à résoudre ce problème », a-t-il déclaré, soulignant que de nombreux missiles étaient tirés dans la région au moment des faits.

Le président américain a également rejeté les affirmations selon lesquelles les forces américaines seraient directement responsables de l’attaque. « Quelqu’un a dit que c’était notre missile, peut-être que ce n’était pas notre missile », a-t-il affirmé, ajoutant ne pas avoir vu d’éléments lui permettant de conclure à une implication américaine. « Je ne pense pas que ce soit nous », a-t-il insisté.

En mars, Reuters avait cependant révélé qu’une première enquête interne de l’armée américaine suggérait que les forces américaines étaient probablement à l’origine de la frappe. Selon ces informations, le Pentagone soupçonnait que l’incident puisse être lié à l’utilisation de données de ciblage obsolètes. Depuis, l’enquête a été approfondie, mais aucun résultat officiel n’a été rendu public.

Les autorités iraniennes ont affirmé que l’attaque avait fait plus de 175 morts parmi les élèves et les membres du personnel de l’établissement. Ce bombardement est rapidement devenu l’un des épisodes les plus controversés du conflit, suscitant de nombreuses demandes d’enquête indépendante et de clarification des responsabilités.

Alors que les investigations se poursuivent, les déclarations de Donald Trump soulignent l’incertitude qui continue d’entourer cette tragédie. Plusieurs mois après les faits, les conclusions définitives de l’enquête américaine sont toujours attendues, tandis que les familles des victimes réclament des réponses sur les circonstances exactes de l’attaque.