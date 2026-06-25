Guerre contre l’Iran : Trump confronté à une fronde républicaine alors qu’il réclame des milliards au Congrès

Le président américain Donald Trump a été la cible de vives critiques de la part de membres de son propre camp politique lors d’une réunion à huis clos avec des élus républicains, sur fond de mécontentement croissant concernant la guerre contre l’Iran. Cette confrontation intervient alors que son administration sollicite de nouveaux financements massifs pour poursuivre les opérations militaires.

Selon plusieurs participants à la réunion, les échanges ont été particulièrement tendus. Des élus républicains auraient exprimé leur inquiétude face au coût humain, politique et financier du conflit, devenu de plus en plus impopulaire auprès d’une partie de l’opinion publique américaine et de certains responsables conservateurs.

Cette contestation survient au moment où l’administration Trump demande au Congrès près de 70 milliards de dollars supplémentaires pour financer les opérations liées aux conflits en cours. Cette requête pourrait ouvrir un nouveau bras de fer au Capitole, où plusieurs parlementaires réclament davantage d’explications sur les objectifs de guerre et les perspectives de sortie de crise.

Les tensions ne se limitent pas à Washington. Les alliés arabes des États-Unis dans le Golfe suivent avec inquiétude l’évolution des discussions entre Washington et Téhéran. Plusieurs partenaires régionaux s’interrogent sur les conséquences de l’accord intérimaire conclu avec l’Iran et sur les garanties de sécurité que les États-Unis sont prêts à maintenir dans la région.

Parallèlement, des discussions se poursuivent entre le Liban et Israël concernant un éventuel retrait de troupes dans certaines zones sensibles, signe que les équilibres régionaux continuent d’évoluer rapidement après plusieurs mois de conflit.

Pour Donald Trump, cette contestation venue de son propre camp représente un défi politique supplémentaire. Alors qu’il cherche à défendre sa stratégie au Moyen-Orient, il doit désormais convaincre non seulement les démocrates, mais aussi une partie des républicains que la poursuite de l’engagement militaire américain reste justifiée malgré son coût croissant et les interrogations sur ses résultats.