Séismes au Venezuela : des immeubles s’effondrent, les secours redoutent une catastrophe majeure

Les autorités vénézuéliennes poursuivaient mercredi soir d’importantes opérations de secours après une série de puissants séismes qui ont frappé le pays, provoquant l’effondrement de plusieurs bâtiments et semant la panique dans la capitale, Caracas. Alors que les recherches se poursuivent sous les décombres, les craintes d’un lourd bilan humain grandissent.

Les secousses ont été ressenties dans une grande partie du pays, poussant des milliers d’habitants à fuir précipitamment leurs logements et leurs lieux de travail. À Caracas, des témoins ont décrit des scènes de chaos alors que les immeubles tremblaient violemment et que certains se sont partiellement ou totalement effondrés.

Les services d’urgence ont été déployés dans plusieurs zones touchées afin de rechercher d’éventuels survivants et porter assistance aux blessés. Des images diffusées depuis la capitale montrent des secouristes fouillant les décombres de bâtiments endommagés tandis que les autorités tentent d’évaluer l’ampleur des dégâts.

Les scientifiques mettent en garde contre le risque de destructions étendues. Selon les estimations préliminaires de l’United States Geological Survey (USGS), la catastrophe pourrait entraîner un bilan particulièrement lourd. L’organisme américain estime à 44 % la probabilité que le nombre de morts se situe entre 10 000 et 100 000 personnes, un scénario qui souligne la gravité potentielle de l’événement.

Une alerte au tsunami a également été émise dans les heures suivant les secousses, avant d’être rapidement levée par les autorités compétentes. Malgré cette levée, la population reste en état d’alerte face au risque de répliques susceptibles d’aggraver les dommages déjà constatés.

Alors que les équipes de secours continuent leurs recherches dans plusieurs secteurs du pays, les autorités n’ont pas encore communiqué de bilan officiel des victimes. Les prochaines heures devraient être déterminantes pour évaluer l’étendue de la catastrophe et les besoins humanitaires qui pourraient en découler.